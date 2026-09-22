İlaç Hammadde Üretim Merkezi'nin Atatürk Üniversitesi'ne devir süreci başladı

Türkiye'nin hammadde üretimi alanındaki önemli merkezlerinden İlaç Hammadde Üretim Merkezi'nin Atatürk Üniversitesi bünyesine devrine ilişkin süreç başladı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yaklaşık 10 dakika mesafede, Şekerpınar mevkiinde yer alan merkezde Atatürk Üniversitesi'nin bayrağı da dalgalanmaya başladı.

Merkezin, üniversitenin İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsü bünyesine kazandırılmasıyla birlikte Türkiye'nin stratejik ilaç hammaddelerinin yerli imkânlarla geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik çalışmalarda yeni bir dönem başlayacak. İleri teknoloji altyapısı, üretim ve araştırma kapasitesi, ulusal ve uluslararası yeterlilik belgeleri, lojistik avantajları ve yetişmiş insan kaynağı, merkezin sahip olduğu imkânlar arasında sıralanıyor.

44 uzman personelden 17'si yeniden görevde

Devir sürecinin en önemli başlıklarından biri, yıllar içinde oluşan teknik bilgi birikiminin ve kurumsal deneyimin korunması oldu. Merkezin faaliyetlerinin durmasının ardından görevlerinden ayrılan 44 uzman personelden 17'si yeniden görevlerine başlatıldı. Üretim süreçlerini, teknik altyapıyı ve kurumsal hafızayı yakından bilen diğer kritik personelin de sürecin ilerleyen aşamalarında görevlerine dönmesi planlanıyor.

Böylece merkezde biriken bilgi ve deneyimin kaybedilmesinin önüne geçilmesi, mevcut teknik kapasitenin korunarak yeni döneme aktarılması hedefleniyor. İlaç hammadde üretimi gibi yüksek düzeyde uzmanlık isteyen bir alanda know-how; yalnızca çalışanların mesleki bilgisini değil, üretim süreçlerini, teknik uygulamaları, laboratuvar deneyimini, cihaz ve sistemlerin kullanımına dair birikimi ve kurumsal hafızanın bütününü de kapsıyor.

Rektör Hacımüftüoğlu merkezde incelemelerde bulundu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, devir işlemlerini yakından takip etmek, merkezin mevcut kapasitesini yerinde değerlendirmek ve yeni döneme ilişkin planlamaları yapmak amacıyla İlaç Hammadde Üretim Merkezi'nde temaslarda bulundu. Süreç hakkında bilgi alan Hacımüftüoğlu, merkez personeliyle bir araya gelerek yeni döneme ilişkin görüş alışverişi yaptı.

Hacımüftüoğlu, merkezin üniversite bünyesine kazandırılmasını Türkiye'nin ilaç ve biyoteknoloji alanındaki hedefleri açısından önemli bir adım olarak nitelendirdi: "Atatürk Üniversitesi olarak ülkemizin stratejik alanlarda dışa bağımlılığını azaltacak, bilimsel bilgi ve araştırma kapasitemizi doğrudan üretime aktaracak çalışmalar yürütüyoruz. İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitümüz de bu vizyonun en önemli yapı taşlarından birini oluşturuyor."

Devralınanın yalnızca fiziksel bir tesis olmadığını, merkezde yıllar içinde oluşmuş teknik bilgi, deneyim, üretim kültürü ve insan kaynağı bulunduğunu anlatan rektör, personelin dönüşüne verdikleri değeri şu sözlerle açıkladı: "Merkezin işleyişini bilen, üretim süreçlerine hâkim ve teknik anlamda kritik görevler üstlenmiş uzmanlarımızın yeniden görevlerine dönmesini son derece önemli buluyoruz. Çünkü know-how, bir merkezin sahip olduğu cihazlar ve fiziki altyapı kadar, hatta birçok durumda onlardan daha değerli olan bir kurumsal sermayedir."

Çalışmaların üretime dönüşmesini temel hedef olarak gösteren Hacımüftüoğlu, "Burada ortaya konulacak çalışmaların laboratuvar ölçeğinde kalmaması; bilgiye, teknolojiye, üretime ve nihayetinde toplum sağlığına doğrudan katkı sağlayacak ürünlere dönüşmesi temel hedefimizdir." dedi. Rektör, süreç boyunca verilen destekler için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na, sürece katkı sunan bakanlara, valilere, vekillere ve yerel yönetimlere teşekkür etti.

Enstitüde 88 bilim insanı 100 ilaç hammaddesi için çalışıyor

Merkezin kazandırılacağı İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsü, 16 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararla resmen faaliyete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleri, YÖK Başkanı Özvar'ın desteği ve Sağlık Bakanlığının katkılarıyla kurulan enstitüde, 11 farklı araştırma grubunda görev yapan 88 bilim insanı, stratejik önemdeki 100 farklı ilaç hammaddesinin Türkiye'de üretilebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kuruluş süreci devam eden merkez için Türkiye'nin önde gelen firmalarıyla stratejik iş birliği görüşmeleri de yürütülüyor. Merkezin; akademik araştırmaların, ileri teknoloji uygulamalarının ve yetişmiş insan kaynağının üretim süreçleriyle buluşacağı bir yapı olarak konumlandırılması planlanıyor. Laboratuvarlarda geliştirilen bilgi ve teknolojinin ölçeklendirilerek üretime aktarılması ve ilaç sektörünün ihtiyaç duyduğu hammaddelerin yerli imkânlarla geliştirilmesine yönelik sürdürülebilir bir ekosistem oluşturulması amaçlanıyor.