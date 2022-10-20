İlaç endüstrisinde bir skandal daha! Şurup içen 170'e yakın çocuk hayatını kaybetti!

Endonezya'da neredeyse 100 çocuğun ölümünün ardından tüm şurup ve sıvı ilaçların satışı askıya alındı.

Bundan sadece birkaç hafta önce Gambiya'da bir öksürük şurubu 70 çocuğun ölümüne yol açmıştı.

Endonezya'da yetkililer bazı şurup halindeki ilaçların içindeki bileşenlerin akut böbrek hasarına yol açtığını ve son bir yıl içinde 99 çocuğun ölümüne neden olduğunu bildirdi.

Bu ilaçların yerli üretim veya ithal olup olmadığı bilinmiyor.

200 çocukta böbrek hasarı meydana geldi

Endonezya'da sağlık yetkililerinin bugün yaptığı açıklamada çocuklarda 200 böbrek hasarı vakası tespit ettikleri söylendi.

Bu çocukların çoğunun beş yaşın altında olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise geçtiğimiz haftalarda Gambiya'da yaklaşık 70 çocuğun ölümüne yol açan bir öksürük şurubuyla ilgili uyarıda bulunmuştu.

WHO, Hint bir ilaç firması tarafından üretilen şurupların içinde "kabul edilemeyecek düzeyde" dietilen glikol ve etilen glikol bulunduğunu söyledi.

WHO yetkilileri, bu şurupların "potansiyel olarak akut böbrek hasarına yol açtığını" belirtti.

Endonezya Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü açıklamasında, ülkede kullanılan bazı sıvı ilaçlarda da aynı kimyasal bileşenlerin kullanıldığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, "Beş yaşın altındaki çocuklara verilen şuruplardan bazısının içinde olması gerekenden fazla dietilen glikol ve etilen glikol bulunduğu ortaya çıktı" dedi.

Ancak Sadikin bu zehirli ilacın tam olarak kaç kişiyi etkilediğini açıklamadı.

Endonezya yetkilileri, Gambiya'da kullanılan öksürük şuruplarının aynısının kullanılmadığını belirtti.

"Buzdağının sadece görünen ucu"

Bir epidemiyoloji uzmanı, Endonezya'da gerçek ölüm oranının çok daha yüksek olabileceğini söyledi.

BBC Endonezya'ya konuşan İngiltere'deki Griffith Üniversitesi'nde Epidemiyoloji Uzmanı Dicky Budiman, "Bu tür olaylarda bizim gördüğümüz aslında buzdağının sadece görünen ucu. Yani çok daha fazla kişi etkilenmiş olabilir" dedi.

Endonezya'da yetkililer henüz çocuklarda hastalık ve ölüme yol açan şurupların türünü ve markalarını açıklamadı.

Ülkede şimdilik tüm şurup ve sıvı ilaçların satışı durduruldu.

Kaynak: BBC