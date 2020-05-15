İKSV Alt Kat'ta "İşitme Engellilik ve Müzik" konuşuldu

İSTANBUL (AA) - Şarkılara hem sesle hem de işaret diliyle hayat veren Birlikte Güçlü Sesler Korosu'nun işaret dili eğitmeni Buket Ela Demirel ve işaret dili şefi İpek Aktaşlı, online etkinlikte "İşitme Engellilik ve Müzik" üzerine konuştu.

İKSV Alt Kat'ın İstanbul Kalkınma Ajansı ve İstanbul Müzik Festivali'nin desteğiyle gerçekleştirdiği proje kapsamında kurulan koro, geçen yıl 47. İstanbul Müzik Festivali’nde seyirciyle buluşmuştu.

İKSV Alt Kat'ın Instagram hesabından canlı yayınlanan etkinlikte konuşan işaret dili eğitmeni Buket Ela Demirel, kendisinin de işitme engelli olduğunu belirterek, "İşitme engelli ve sağır kavramını işitme kaybı gibi düşünmemek lazım. Biz de tıpkı duyan ve işitenler gibi müzik dinleme ihtiyacına sahibiz. Sevdiğimiz ve sevmediğimiz müzik türleri var." dedi.

Demirel, işitme engellilere karşı yanlış davranışlardan birinin onlara sesini duyurmaya çalışmak için bağırmak olduğuna dikkati çekerek, işitme engelliler için en kolay iletişim aracının işaret dili olduğunu söyledi.

İşaret dilinin her dilde farklılık gösterdiğini aktaran Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ülkenin farklı bir işaret dili var. Hatta bazı işaretlerin ülke içinde farklı yörelerde farklı anlamlara geldiğini bile görebiliyoruz. Biz Birlikte Güçlü Sesler Korosu'yla engelli bireylerin müzik yapabileceğini de göstermiş olduk. Koromuz hem görme engelli hem işitme engelli olan hem de herhangi bir engeli bulunmayan öğrenciler olmak üzere, 3 farklı gruptan oluşuyor. Geçen sene konser vererek çok büyük bir şey başardığımızı düşünüyorum."

Demirel, işaret dili yaygınlaşmaya başlayınca çevirilerin yozlaştığını ifade ederek, "İşaret dilinin çokça yaygınlaşması hoşumuza gidiyor fakat bazen yanlış kullanımları görmek bizi çok üzüyor. Mesela işaret dili öğrenmiş birisi yüz kelimesini sadece insan vücudundaki anlamıyla öğreniyor sayı anlamı için de bunu kullanıyor. Tabii böyle olunca işaret diliyle iletişimde bazı zorluklar ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Koro şefi İpek Aktaşlı ise sözleri Şenay Yüzbaşıoğlu'na ait "Sev Kardeşim" isimli şarkıyı işaret diliyle söyledi.



