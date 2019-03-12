0553 313 94 23

İkramiye nedeniyle aldığı destek kesilenlere 9 bin liraya varan geri ödeme!

Emekliler bu yıl 2 bin lira bayram ikramiyesi alırken, hanesine aylık bin 305 lira da evde bakım desteği girmesi mümkün olacak. İkramiye sebebiyle bakım desteği kesilenlere de geriye dönük 9 bin 688 liraya varan toplu ödeme söz konusu olacak.

12 Mart 2019 Salı 09:43
İkramiye nedeniyle aldığı destek kesilenlere 9 bin liraya varan geri ödeme!

Emekli maaşı, ölüm aylığı, malullük aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara yılda 2 kez verilen biner lira bayram ikramiyesi, artık evde bakım desteğine engel olmayacak. Bunun için yasal düzenleme yapıldı, bakımı kesilenlere toplu ödemenin de yolu açıldı.

İşte konuyla ilgili bilinmesi gerekenler:

Evde bakım desteğiyle ilgili düzenleme

Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara devlet maaş ödemesi yapıyor. İkramiyenin hayata geçmesinin ardından bazı kişilerin bu ödemeleri gelir sınırı aşıldığı için kesildi. Bunu engellemek için düzenleme yapıldı. Artık bayram ikramiyeleri, evde bakım desteği için aranan gelir şartında dikkate alınmayacak. Yani aylık gelir hesaplamasına dahil edilmeyecek. Destek, bayram ikramiyesi nedeniyle kesilmeyecek. Evde bakım desteği almak için hanede kişi başına düşen aylık gelirin brüt asgari ücretin aylık net tutarının 3'te 2'sinden az olması şartı aranıyor. Gelir sınırı, 2018'de 967,27 liraydı. Bu yıl da bin 219 lira 34 kuruş. Bu ödeme için Engelli Sağlık Kurulu raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ayrıca 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor. Evde bakım parası alınabilmesi için engelliye bakan kişi ile engelli arasında kan bağı bulunması da şart.

Evde bakım desteği kesilenler ne yapacak?

Bayram ikramiyesi nedeniyle evde bakım yardımı kesilenler, başvurularını yaparak şartları sağlıyorlarsa yeniden bu desteğe kavuşacak. Yılda 2 bin lira ikramiye alanların hanesine aylık bin 305 lira 97 kuruş evde bakım desteği de girebilecek. Aylık avantaj bin 472 lira 63 kuruş (1.305,97 TL + 166,66 TL) olacak. İkramiye nedeniyle evde bakım desteği ödemeleri kesilenlerin alamadığı ödemeleri de toplu olarak yapılacak.

Toplu ödeme rakamı

Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara geçen yılın ikinci yarısında aylık bin 179 lira 40 kuruş ödeniyordu. Ocak ayından itibaren de bu tutar bin 305 lira 97 kuruşa yükseldi. Geçtiğimiz yıl haziranda Ramazan Bayramı'ndan önce verilen ilk ikramiye nedeniyle temmuzda yardımı kesilen kişi, 2018'den 7 bin 76 lira 40 kuruş (1.179,40 x 6 ay) ve 2019'un ocak ve şubat ayından da 2 bin 611 lira 94 kuruş (bin 305 lira 97 x 2) olmak üzere 9 bin 688 lira 34 kuruş yardımı toplu olarak alacak.

Ağustosta Kurban Bayramı öncesi verilen bin liralık ikramiye nedeniyle eylülde bakım yardımı kesilen kişiye ise 2018'den 4 bin 717 lira 60 kuruş (1.179,40 x 4 ay), 2019'un Ocak ve Şubat ayından da 2 bin 611 lira 94 kuruş olmak üzere toplam 7 bin 329 lira 54 kuruş toplu ödeme olacak.

Kaynak: Takvim

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:43
  1. emekli
  2. geri ödeme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsmet Özel dua bekliyor
    1. İsmet Özel dua bekliyor
    2. Tarım işçisinin günlük ücreti arttı
    3. GÜNCELLEME - Avrasya Üniversitesi..
    4. Aracını yayaların üzerine süren kişiye..
    5. Öğrencilerinden Harmancı'ya destek:..
    6. Aktarda satılıyor, kilosu 70 bin TL!
    7. Eczacıbaşı VitrA, İtalya deplasmanında
    8. Eski belediye başkanına "terör..
    9. "Antrenman yapıyor gibiydik"
    10. Helikopter yakaladı! Büyük şaşkınlık..
    11. Piyasa güne artı rezervle başladı
    12. Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı
    13. Borsa, güne yükselişle başladı
    14. İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yılı
    15. Gram altın 227 lira seviyelerinde
    16. "Yukarıyı yakaladık, orayı..
    17. Adana’da helikopterle trafik uygulaması
    18. Başakşehir’e Avrupa’nın en büyük şehir..
    19. Erik çağlasının fiyatı dudak uçuklattı
    20. Adana polisinden FETÖ’nün emniyet..
    21. Topçu: 31 Mart akşamı düğün yapacağız
    22. Trabzon’da özel bir üniversitede..
    23. Avcılar’a metro müjdesi
    24. Lüks araç kazada hurdaya döndü
    25. Menemenliler Roman konserinde buluştu
    26. Zeytinyağının kilogramı 11,00 TL’den..
    27. Foçalı sporcuların terfi sevinci
    28. ABD, Venezuela’da kalan tüm..
    29. Ömer Günel sanayi esnafını dinledi
    30. Burhaniye’de bir ilk
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!