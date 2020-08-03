  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 123'e ulaştı

İçişleri Bakanlığı: - "İkna yoluyla bir örgüt mensubu Mardin'de teslim oldu. 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 123'e yükseldi"

Yeniakit Publisher
2020-08-03 12:21:30 -
İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 123'e ulaştı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olmasıyla sene başından bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 123'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda bir örgüt mensubu daha teslim oldu.

Bölücü terör örgütüne 2014 yılında katıldığı tespit edilen ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlenen örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına verdiği destekle Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 123 oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı