İKMİB Başkanı Pelister: "İhracatımızın önünün açılması olumlu bir sürece girildiğinin işaretidir”

İKMİB Başkanı Adil Pelister, ihracı kayda bağlı, ihracı yasak ve ön izne bağlı olan ürünlerin 2 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ değişikliği ile yürürlükten kaldırılmasına ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, medikal, kozmetik ve kimyevi madde ihracatındaki kısıtlamanın kaldırılamısını değerlendirdi. Pelister açıklamasında şunları kaydetti: “18 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile “İhracı Kayda Bağlanan Mallar” kapsamına alınan “Etil Alkol”, “Kolonya”, “Dezenfektan”, “Alkollü Islak Mendil” ve “Hidrojen Peroksit” bugün itibariyle ürünleri bahse konu listeden çıkartılarak, bu ürünlerin ihracatının kayıt altına alınması düzenlemesine son verildi. Ayrıca, 26 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile “İhracı Ön İzne Bağlanan Mallar” kapsamına alınan “Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon Sarfları ve Aksesuarları, Hasta devreleri (Anestezi/Ventilator devresi), IV Kanül, Entübasyon Tüpleri, Yoğun Bakım Monitörleri” ürünleri de bugün itibariyle bahse konu listeden çıkartılarak, bu ürünlerin ihracatının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağlanması düzenlemesine son verildi.

Böylelikle ihracatta ön izin şartı ile ihracatına izin verilen söz konusu ürünler için artık izin alınması yürürlükten kaldırılarak ihracatımızın önü açıldı. İçinden geçmekte olduğumuz pandeminin sebep olduğu bu zor günlerde İKMİB olarak önce insan sağlığı ve ülkemizin ihtiyaçları diyerek hareket ettik. Üretici ve ihracatçı firmalarımız öncelikle ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere büyük bir öz veri ile çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar. Diğer yandan tüm olumsuzluklara rağmen ihracatımızı durdurmadık. Bu süreçte ülkemizin ihtiyaçları sonrasında ihracatımızın da aksamadan devam etmesi gerektiğini her fırsatta dile getirdik. Sektör temsilcilerimiz ile beraber mümkün olan tüm platformda yaptığımız girişimlerin sonuç vermesi bizler için son derece sevindirici bir haber ve olumlu bir sürece girildiğinin işaretidir. Yakın zamanda 4 Mart tarihinde ihracı ön izne bağlanan maske ve tulum ihracatının da yasak kapsamından çıkarılmasını bekliyoruz. Ticaret Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve Sektör Temsilcisi STK’larımıza ihracatçılarımızın önünü açan destekleri için teşekkür ederiz. Başta ülkemiz olmak üzere, sektörümüze hayırlı olmasını dilerim.”