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Dünya İkiz kız kardeşler ikizlerle evlenince...
Dünya

İkiz kız kardeşler ikizlerle evlenince...

ABD'nin Virginia eyaletinde tek yumurta ikizi erkek kardeşlerle evlenen tek yumurta ikizi kız kardeşlerin, çocukları da birbirine ikiz kadar benziyor. Uzmanlar "Bu aile bir DNA testi yaptırsa bebeklerin kuzen değil kardeş olduğu görülür" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 12:21:00 -
İkiz kız kardeşler ikizlerle evlenince...

ABD'nin Virginia eyaletinde tek yumurta ikizi erkek kardeşlerle evlenen tek yumurta ikizi kız kardeşlerin, çocukları da birbirine ikiz kadar benziyor. Uzmanlar "Bu aile bir DNA testi yaptırsa bebeklerin kuzen değil kardeş olduğu görülür" dedi.

Dünya sıradışı bu hikayeyi ve görüntüleri konuşuyor.  Sıradışı hikaye 2017'de başladı. ABD'de yaşayan Brittany ve Briana, 2017'de düzenlenen bir ikizler festivalinde Josh ve Jeremy'le tanışmıştı.

 

Brittany ve Josh ile Briana ve Jeremy, Ağustos 2018'de düzenlenen çifte düğünle dünya evine girmişti. Ekip daha sonra aynı zamanda çocuk sahibi olmayı planladıklarını duyurmuştu.

Josh, oğlan çocukları Jett Salyers'ın dünyaya gözlerini açtığını Ocak 2021'de bildirmişti. Diğer çiftin oğlanları Jax Salyers ise Nisan 2021'de doğmuştu.

Ortak Instagram hesabında paylaşılan fotoğraflar, çocukların birbirine fazlasıyla benzediğini gösteriyor. Aileler bunu çocukların "kuzen, genetik kardeş ve dörtlü ikiz" olduğunu söyleyerek açıklıyor.

 

 

 

 

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