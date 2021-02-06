İkiyüzlülük yapan Twitter'a Türkiye'den son uyarı

Türkiye'ye temsilci atamayan 2 büyük sosyal medya şirketi arasında bulunan Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik 'sansür' uygulaması sonrası tepkilerin odağına yerleşti. Halihazırda kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen yeni düzenleme gereği Twitter Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğuna uymazken, şirketin bu zorunluluğa uymamaya devam etmesi halinde önümüzdeki dönemde siteye girişleri ciddi oranda etkileyecek 'bant daraltma' uygulaması başlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'ın Türkiye'deki siyasilerin mesajlarını engellerken, terör destekçisi hesapları kaldırmadığına dikkat çekerek, "Terör içeriklerinin yayınlanmaya devam etmesi üzerine BTK'nın uyguladığı idari yaptırım kararlarına karşı Twitter şirketi 14 dava açtı ve davaların tamamını kaybetti ve bu kararlar kesinleşti. Buna rağmen gereğini henüz yerine getirmedi" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefet ve demokrasiyi hedef alan çevrelere ilişkin sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Demokratik bir muhalefet, demokratik değerlere sadakat gerektirir. 'İktidara karşıyım' diyerek demokrasiye saldıranlar, ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Sabah'ın haberine göre, TBMM'DE sosyal medya başta olmak üzere internet ile ilgili düzenlemeler için kurulan Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Twitter sansürünü sert dille eleştirdi. Yayman düzenlediği basın toplantısında sosyal medya ve Twitter'ın, kendisini hükümetler, siyasetler ve ulus devletler üstü gördüğünü; engellemeler, dijital sansür, dijital baskılama yaptığını söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere siyasilerin tweet'lerinin engellenmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, "Terör örgütlerine gösterilen müsamaha siyasetçilere gösterilmiyor. Dijital diktatörlüğe asla izin vermeyeceğiz" dedi.