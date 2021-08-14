İkiyüzlülük böyle bir şey! Veli Ağbaba'dan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun mülteci paylaşımına destek

Muhalefetin siyasi hırs uğruna sürekli mültecileri hedef almasıyla Altındağ'da patlak veren provokasyon sosyal medyada da devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘İktidara gelince Suriyelileri göndereceğiz’ açıklamasına İYİ Parti ve muhalefet çizgisinde diğer partilerde destek vermişti. Yine aynı şekilde İYİ Parti’den ayrılan muhalif Ümit Özdağ da mülteci karşıtı çıkışlarını her geçen gün daha da alevlendiriyor.

PKK sempatizanı HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara’daki provokasyonu hükümetin üzerine attı.

Gergerlioğlu açıklamasında, “Altındağ'daki saldırılarda yaralanan Suriyeli çocuk "beni öldürmeyin" diyor. Yakalananların çoğu hırsızlık,talandan sabıkalı çıktı! Bu linç olayını hala savunan var mı? Ak Parti MHP liler söyleneceğinize gidin göçmeni koz kullanan iktidarınızdan sorun!” ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu ve Ağbaba'nın ikiyüzlülüğü

Muhalafetin düşmanlaştırıcı açıklamalarına tek kelime dahi etmeyen Gergerlioğlu’nun yaptığı ikiyüzlülük olarak yorumlanırken HDP’li vekile, mülteci düşmanı CHP'li milletvekili Veli Ağbaba'dan samimiyetsiz bir destek geldi. Hükümeti mülteciler konusunda sürekli olarak eleştiren ve Suriyeliler konusunda düşmanca bir tavır takınan Ağbaba, Gergerlioğlu'nun paylaşımını yeniden takipçileri ile paylaştı. İlerleyen saatlerde ise Ağbaba, 'reetwet'i geri çekti. Neden böyle bir şey yaptığı ise anlaşılmadı.