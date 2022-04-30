İkiyüzlü ABD'nin büyükelçisinden skandal itiraf! "NATO Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı koruyor"

ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Yunan gazetesi Kathimerini’ye itiraf dolu bir röportaj verdi.

Geoffrey Pyatt, 2020’de yaşanan Türkiye – Yunanistan krizine ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'a destek verdi

Odatv'de yer alan habere göre; Geoffrey Pyatt, 2020’de yaşanan Doğu Akdeniz krizine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Birçok kriz gördüm. Bu kriz epey gergindi. Türkiye ve Yunanistan kafa kafaya geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu, Selanik’e davet ettim.”

Geoffrey Pyatt, daha önce hiçbir Amerikan Dışişleri Bakanı’nın Selanik’i ziyaret etmediğini söyledi. Selanik’ten sonra Girit Adası’ndaki Suda Körfezi’ne giderek, “ABD’nin Doğu Akdeniz’deki varlığını vurgulamak” istediklerini belirtti:

“Doğu Akdeniz ve Libya gibi konulardaki ortak çıkarlarımızı konuşmak için ideal bir yer. Yunanistan ile askeri ortaklığımızı Pompeo’ya göstermek istedim. Doğu Akdeniz’deki deniz sınırları konusun uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek gerektiğini söyledim.”

ABD-Yunan ortaklığına vurgu

Geoffrey Pyatt, ABD’nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfeld ile olan ortak çalışmanın, “büyük bir tehlikeyi önlediğini” ifade etti ve Yunanistan’a destek çıktı:

“Yunan halkı, deniz sınırları ve münhasır ekonomik bölge sorunları sebebiyle endişeli. Amerika’nın müdahil olması önemliydi. ABD – Yunanistan ilişkilerinin potansiyeli çok fazla.”

"Ege Adaları konusunda duruşumuz net"

Geoffrey Pyatt, Amerika’nın Ege Adaları’nı Yunanistan’ın bir parçası olarak tanıdığını şu sözlerle açıkladı:

“Günümüzde kriz devam ediyor. Kabul edilemez hareketler var. Sınır ihlalleri, kabul edilebilir seviyenin üstüne çıktı. Adaların egemenliği hakkında saçma sapan iddialar var. Amerika’nın bu konudaki duruşu nettir; sorgulanamaz.”

Yeni Türkiye Büyükelçisi Atina'ya gitmiş

Geoffrey Pyatt, ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake’in, Atina’ya gittiğini ve kendisiyle görüştüğünü söyledi:

“Daha görevinin henüz başındayken Atina’yı ve Delfi’yi ziyaret etmiş olmasından çok memnunum. Ankara Büyükelçiliği sıkı temas halindeyiz.”

"NATO’nun 5. maddesi Yunanistan'ı koruyor"

Geoffrey Pyatt, NATO’nun 5. Maddesinin Yunanistan’ı koruduğunu şu şekilde itiraf etti:

“NATO'nun 5. maddesi, Türkiye konusunda, ABD tarafından Yunanistan'a güvenlik garantisi işlevi görüyor.”

"Rusya – Ukrayna savaşı başladığı için Türkiye'ye iyi davranıyoruz"

ABD Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, 24 Şubat’ta başlayan Rusya – Ukrayna Savaşı’nın başlaması sebebiyle Türkiye’nin “İyi bir NATO müttefiki olmasını sağlamak gerektiğini” söyledi:

“24 Şubat’tan beri Anadolu, Ege ve Karadeniz’in stratejik durumu ciddi bir biçimde değişti. Artık ABD’nin, Türkiye’nin iyi bir NATO müttefiki olmasını ve komşularıyla iyi geçinmesini sağlaması gerekiyor.”

Yunanistan'a 1200 zırhlı araç

Geoffrey Pyatt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Yunanistan'ın Selanik şehrine 130 adet M1117 Zırhlı Araç teslim edilmesinden dolayı gurur duyuyorum. 2022 sonuna dek 1200 zırhlı araç, Yunanistan'a hibe edilecek."