İkinci yüzyıl 'En büyük hakanlık dönemi'

İşte Hüseyin Adalan'n kaleme olduğu o yazı;

Bunu bugün yazıyorum.

Çünkü 2027'de herkes zaten konuşuyor olacak.

Şu an yürüyen sürecin adı kamuoyunda başka.

Masalarda başka.

Televizyonlarda gördüğünüz tartışmaların büyük bölümü dikkat dağıtmak için değil...

Sadece oyalanmak!

Ama asıl konunun yanında çok küçük kalıyor.

Çünkü gerçek plan seçim kazanmak değil.

Uzun yıllar - bir çeyrek asır iktidar olan Erdoğan’ın böyle bir basit seçim kazanmak gibi derdide zaten olamaz diye düşünmüyor değilim.

Gerçek plan seçimlere ihtiyaç duymayacak kadar güçlü bir sistem kurmak.

Bunun için üç ayrı çalışma tek tek yıllardır eş zamanlı ilerliyor.

Birincisi kadro.

İkincisi veri.

Üçüncüsü koordinasyon.

Çoğu insan hâlâ siyasetin konuşmalardan ibaret olduğunu sanıyor.

Oysa son dönemde “konuşanlar değil, rapor hazırlayanlar yükseliyor.”

Mikrofon tutanlar değil.

Dosya tutanlar.

Bu yüzden önümüzdeki dönemin en etkili isimlerinin yarısını halk ilk kez duyacak.

Çünkü onlar ekranlarda değil.

Sistemin içinde büyüdüler.

Asıl hazırlık da burada.

İnsanlar bir sabah uyandığında her şeyin aniden değiştiğini düşünecek.

Oysa değişim çok önceden başlamış olacak.

Bazı kurumların neden büyütüldüğü...

Bazı yetkilerin neden toplandığı...

Bazı isimlerin neden sessizce öne çıkarıldığı...

Ancak geriye dönüp bakıldığında anlaşılacak.

Bugün herkes sonucu tartışıyor.

Ben sürecin kendisinden bahsediyorum.

Kapılar açıldı.

İnsanlar hâlâ koridorda olduklarını sanıyor.

Oysa bazıları çoktan bir sonraki odaya geçti.

Yani yeni bir akıllı bina gibi…

Bir iki şey daha aklıma gelmişken şöyle ki:

Türkiye'nin yeni dönemi bir seçim gecesi başlamayacak.

Bir güvenlik veya istihbarat atamasıyla başlayacak.

İşte asıl en kritik anjiyo - overrated permütasyon da bu zaten…

Çoğu kişi bunu sıradan bir bürokratik karar sanacak.

Haber değeri birkaç saat sürecek.

Ama o atamayla birlikte devletin öncelikleri değişecek.

Etkisi ise çok uzun yıllar boyunca hissedilecek.

Kahraman Türk Ordusu TSK, 152 adet ayrı ayrı tek tek Adaları eş zamanlı olarak aynı gün içerisinde ansızın toplayıp Yüce Türk Devletinin muazzam ve muhteşem bir gövde gösterisiyle yeni bir sistemin taçlandırılmasıyla başlayacak.

Özetle: “Pırlantanın yıldönümü yörünge devriyesi” gibi Cumhuriyetin ikinci yüzyılının takısı olacak bir sistem.

Terörle mücadeleden dış politikaya, yargıdan bürokrasiye kadar yeni bir çizgi oluşacak.

Bazı atamalar makamı doldurur.

Bazı atamalar ise bir dönemi başlatır.

Daim, Ebet ve müddet Devleti Âli Türkiye Cumhuriyeti Devletinin “En parlak dönemi” hatta büyük bir yüce diriliş - uyanış tamamlanmış provasının en uzun töreni olacak.

Sakın Unutma!

“Türk Beklenendir.”

Asil, Aziz, Necip, Mümtaz ve Yüce Türk Milletinin - Türk’ün olduğu yerde “ Huzur, Refah, Barış, Güven, Düzen ( Nizam ), İzzet, şeref, Asalet, Adalet, Sıhhat, Afiyet, Bereket, Merhamet vardır. ”

Türkiye çok büyük bir Türkiye olacak.