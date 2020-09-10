İkinci yarıda V tipi toparlanma bekliyoruz

Pandemi sürecinde aldıkları tedbirlerin ve açıkladıkları paketlerin iktisadi faaliyetleri güçlendirdiğini anlatan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Ayrıca Türkiye’nin kuvvetli ve köklü sağlık sistemi, salgının etkilerini sürdürdüğü bir ortamda olası ekonomik olumsuzlukları azaltacak niteliktedir. Sağlık sistemine olan yüksek güven ülkemizde iyileşme dönemi için de olumlu bir faktör olmaktadır” şeklinde konuştu.

Temeller sağlam

Makroekonomik temellerin sağlam olduğunun altını çizen Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin nüfusu genç ve dinamiktir. Hane halkının borçluluğunun milli gelire oranı yüzde 16.1 olup düşüktür. Kamu maliyesinin güçlü yapısı, bankacılık sektörünün dayanıklılığı, üretim ile ihracat tabanını dönüştürmek için atılan adımlar ekonomide istikrarı ve dengeli bir büyüme görünümü teşvik edecek niteliktedir. Sonuç olarak ekonomik aktivite, kademeli ve istikrarlı bir şekilde normal seyrine dönecektir ve ülkemiz 2020’yi dünyadan pozitif ayrışarak tamamlayacaktır. 2021 yılının da kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıyla potansiyelimize yaklaştığımız bir yıl olması konusunda kararlıyız.”