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Gündem İkinci tur seçimler için Sinan Oğan ikinci tur şartlarını canlı yayında açıkladı! O sözler
Gündem

İkinci tur seçimler için Sinan Oğan ikinci tur şartlarını canlı yayında açıkladı! O sözler

Yeniakit Publisher
2023-05-16 21:54:00 - 2023-05-16 22:03:54
İkinci tur seçimler için Sinan Oğan ikinci tur şartlarını canlı yayında açıkladı! O sözler

14 Mayıs seçimlerinin en çok konuşulan ismi Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tura kalan adaylara destek vermek için şartlarını sıraladı. "Biz olmasaydık Sayın Erdoğan balkon konuşmasını yapmıştı" diyen Oğan, "Kararım 1-2 gün içerisinde netleşecek" dedi. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın yaptığı kritik paylaşım... Şartları sıraladı...

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında TV 100'e değerlendirmelerde bulundu. Sinan Oğan, topladığı oylarla seçimin ikinci tura kaldığını söylerken "Bize imza verenlerle oy verenlerle görüşüyorum. Karar verdiğimizde bu Sinan Oğan'ın kararı olmayacak. Kararım 1-2 gün içerisinde netleşecek" dedi.

Adaylıktan çekilen Muharrem İnce hakında da konuşan Oğan, "Muharrem İnce'den ayrılanlar bana saldırdı, çekilmemi istedi. Linç kültürüyle yoğurulmuş kitle. Bana özür borcu var. Sinan Oğan çekilseydi Sayın Erdoğan balkon konuşması yapmıştı" dedi.

"KARARIM 1-2 GÜN İÇİNDE NETLEŞECEK"

"Ata İttifakı Genel Başkanlarıyla dün toplantı yaptık. 100'e yakın üyelerimizle toplantı yaptım, genel eğilimlerini aldım. 2 gündür ciddi bir görüşme trafiği içerisindeyim. Bize imza verenlerle oy verenlerle görüşüyorum. Karar verdiğimizde bu Sinan Oğan'ın kararı olmayacak. Kararım 1-2 gün içerisinde netleşecek. Bu karar tabanımızın önemli bir kısmını hareket ettirme imkanımız olacak"

"OĞAN ÇEKİLSEYDİ, ERDOĞAN SEÇİLECEKTİ"

"Temel şartlarımız kabul edildikten sonra, biz sigorta gibi hükümetin içinde de yer alabiliriz. Seçimi kaybeden Erdoğan, Sinan Oğan çekilseydi, yarım puanı da alarak seçilecekti. Terörle mücadele, sığınmacıların takvimle gönderilmesi, HDP ve HÜDA Par'ın kurulacak hükümette görev verilmemesi, bu süreçte dışarıda tutulması, Anayasa'nın ilk 4 maddesi ve 66. maddelerine asla dokunulmayacağına garanti verilmesi gibi taleplerin her iki tarafça kabul edileceğini düşünüyorum."

"HÜDA-PAR'I İSTEMİYORUZ"
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"HÜDA PAR'a görev vereceklerini düşünmüyorum. Bundan sonraki süreçte HÜDA PAR'ın orta yerinde olması abesle iştigal olur. HDP'nin de hükümette yer alacağı ilan edilmesi abesle iştigal olur. Bu saatten sonra milletvekilliğini iptal etme şansımız yok ama HÜDA PAR'a hükümette yer verilmesini istemem." 

ŞARTLARINI SIRALDI

PKK terör örgütüyle, FETÖ ve Hizbullah'la kesintisiz mücadele. Bu olmazsa olmazımız.

Sığınmacıların bir takvim içerisinde geri gönderilmesi. Bizim takvimimiz 1 seneydi. Bir başkası seçildiğine göre 1 seneyle dayatmanın manası yok ama bir takvime bağlanmalı.

HDP ve Hizbullah'a hükümette görev verilmemesi sürecin dışında tutulması.

Anayasa'nın ilk 4 ve 66. maddesine asla dokunulmayacağının taahhüt edilmesi.

Türk milletinin ortak talebi olan bu talepleri her iki tarafça kabul edileceğini düşünüyorum

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