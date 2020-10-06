“İkinci Süleymaniye”de ilk namaz 2,5 yıl sonra

Levent’te 18 bin 500 metrekarelik arazide cami inşaatının devam ettiğini belirten Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, şu anda 12 bin 500 metrekarelik bir alanda eksi dördüncü katta çalışmaların sürdüğünü aktardı.



Aynı anda 20 kişi ibadet edebilecek



İbadete açıldığında Sarıyer Büyükdere’den Yıldız Hamidiye Camii’ne kadar ana arterdeki tek büyük cami olacak olan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kapalı ve açık alanlarıyla birlikte toplam 20 bin kişinin ibadet edebileceğini ifade eden Külünk, “Camide 900 araçlık otopark bulunacak. 23 metre ana kubbe çapına sahip olan caminin ana kubbe yüksekliği ise 44 metre olacak. Caminin 2 minaresi 66, 2 minaresi 77 metre yükseklikte inşa edilecek. Camide, 2 tane çok amaçlı salon bulunacak” dedi.