İkinci öğretim ders saatleri ne zaman biter?

Ortak dersler için bazen sabah dersleri verilse de ikinci öğretim öğrencilerinin ders saatleri 16:00 veya 17:00'dır. Okul ve bölümlere göre değişiklik gösteren bu farklılıklar, çıkış saatlerine de yansıyor. İkinci öğreti öğrencilerinin ders çıkış saatleri 23:30'a kadar uzayabiliyor.

İkinci Öğretim Bölümleri Nelerdir?

Üniversitelerin ikinci öğretim bölümleri, puan bakımından düşüktür. Fakat bu fark çok büyük değildir. İkinci öğretim öğrencileri, gündüz eğitimi alamayacak ya da almayacak olan öğrenciler için bir fırsattır.

İkinci öğretim bölümlerini öğrenmek için YÖK "yokatlas.yok.gov.tr" adresini ziyaret ederek, "Tercih Sihirbazı"na tıklayarak bölümlere göre bilgi edinebilirsiniz.