İkinci Lawrence

Asırlarca Ortadoğu’da istikrarı sağlamış olan Osmanlı İmparatorluğu’ndan kutsal toprakları koparması için gönderilen İngiliz ajanı Lawrence’nin ardından ABD’nin “iyi bir Hristiyan” olarak lanse ettiği Andrew Brunson’un da rahip kılığında Güneydoğu’yu parçalamak için Türkiye’ye gönderildiği ortaya çıktı.

AYNI TEZGAH YENİDEN KURULDU

16 yılda hayal bile edilemeyen projeleri hayata geçiren ve İslam coğrafyasında ümmetin lideri olarak kabul edilen Başkan Erdoğan ve Türkiye, dış güçlerin hedefi olmaya devam ediyor. 1916 yılında arkeolog maskesiyle Osmanlı topraklarına ayak basıp, kutsal şehirler bulunduğu Hicaz bölgesini Osmanlı’dan koparan ayaklanmaları başlatan Lawrence’in ardından ABD’nin iyi bir Hristiyan olarak tanıttığı Brunson’un rahip kılığında Güneydoğu’yu parçalamak için gönderildiği belirlendi. ABD Başkanı Donald Trump ve Batılı ülkelerin kamuoyunu yanıltmak için çeşitli propagandalar ürettiği Brunson’un CIA’nin saha ajanı olduğu, küresel güçlerin istekleri doğrultusunda ‘ajanlık’ suçunu işlediği kayıtlara geçti.

İSTİHBARAT YAKIN TAKİBE ALDI

ABD’nin doğrudan Türk yargısını hedef alan skandal kararına gerekçe olarak gösterdiği sözde ‘din adamı’ Andrew Brunson’un; terör örgütü PKK-DEAŞ işbirliğiyle gerçekleşen 34 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Suruç’a, Yasin Börü ve üç arkadaşının katledildiği 6-7 Ekim olaylarında Diyarbakır’a, hendek saldırılarının başladığı süreçte ise Güneydoğu’ya defalarca gittiği tespit edildi. İzmir’de Hristiyanlara ders verdiği iddia edilen Brunson’un, görev yerini terk ederek çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiği Güneydoğu’dan yüzlerce kez telefonun sinyal verdiği bildirildi. Casusluk ve terör suçundan yargılanan ajan Brunson’un ziyaret trafiğinin istihbarat birimleri tarafından yakın takibe alındığı ifade edildi. 15 Temmuz’dan 6 gün sonra Dan Slade isimli bir kişiye, “Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Sonunda biz kazanacağız” şeklinde mesaj gönderdiği deşifre olan Brunson’ın, PKK’nın hendek terörörüne ilişkin WhatsApp’tan anlık bilgiler aktardığı kaydedildi.

AJAN LAWRENCE KİMDİR?

16 Ağustos 1888’de Galler’de doğan Edward Lawrence, zengin bir aileye mensuptur. Oxford Üniversitesi’nde ise arkeoloji okumuştur. Profesyonel olarak T. E. Lawrence veya T. E. Shaw isimlerini kullanmış, 1916-1918 yıllarında Osmanlı’ya karşı yürütülen Arap ayaklanmasında, Birleşik Krallık irtibat subayı olarak aldığı görev nedeniyle Arabistanlı Lawrence olarak tanınmıştır. Arap dil ve adetlerini tam anlamıyla öğrenen Lawrence, bir Müslüman kadar İslam’ın şartlarını öğrenerek, kendini gizlemiştir. 13 Mayıs 1935 günü kendi kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Lawrence 6 gün komada kaldıktan sonra öldü.