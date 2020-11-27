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Spor İkinci kez koronaya yakalanmıştı... Yılmaz Vural'ın ailesinden açıklama geldi
Spor

İkinci kez koronaya yakalanmıştı... Yılmaz Vural'ın ailesinden açıklama geldi

İkinci kez koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma kaldırıldı. Tedavisine devam edilen Vural'ın doktoru ve ailesinden yapılan açıklamada durumun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 19:27:00 -
İkinci kez koronaya yakalanmıştı... Yılmaz Vural'ın ailesinden açıklama geldi

Teknik direktör Yılmaz Vural’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamın yoğun bakım tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Koronavirüs tanısı aldığı 19 Kasım 2020 tarihinden itibaren tedavisi süren teknik direktör Yılmaz Vural, oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine alındı.

Yılmaz Vural’ın tedavisi solunum cihazı altında devam ediyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, teknik direktör Yılmaz Vural’ın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Covid-19 tanısı aldığı 19 Kasım 2020 tarihinden itibaren tedavisi süren teknik direktör Yılmaz Vural, oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün, (27.11.2020), Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine alındı. Yılmaz Vural’ın tedavisi ventilatör (solunum cihazı) altında devam ediyor. 19 Kasım’da Covid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle, 24 Kasım’da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün (27 Kasım) öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır."

Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili ailesinden de şu açıklama yapıldı:

"Babamız COVID-19 tanısı aldığı 19 Kasım tarihinden itibaren tedavi altındadır. Bugün, oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak takibi devam etmektedir. Durumu ciddiyetini korumaktadır."

 

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