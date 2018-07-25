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İkinci kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Kastamonu’da ikamet ettiği dairenin balkonunu boyadığı esnada dengesini kaybederek düşen yaşlı adam, hayatını kaybetti. Yaşlı adamın oğlunu arayan polis, acı haberi telefonda söyleyemedi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:49
İkinci kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Saraçlar Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde Barış Apartmanı’nda ikamet eden 70 yaşındaki Muzaffer Sarılıoğlu, oturduğu dairesinin balkonunu boya yapmak istediği esnada dengesini kaybederek ikinci kattan düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Muzaffer Sarılıoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerinin kalp masajı yapmasına rağmen hayata döndürülemedi.

POLİS, ACI HABERİ SÖYLEYEMEDİ

Olayı haber alan komşuları da Muzaffer Sarılıoğlu’na bakmaya geldi. Polis ekipleri, Muzaffer Sarılıoğlu’nun komşularından ailesinin iletişim bilgilerini alarak aileyi aradı. Muzaffer Sarılıoğlu’nun oğlunu arayan polis, yaşlı adamın öldüğünü telefonla söyleyemedi ve babasının rahatsızlandığını eve gelmeleri gerektiğini belirterek, telefonu kapadı.

 

Bunun üzerine Muzaffer Sarılıoğlu’nun çocukları ve eşi, olay yerine gelerek kara haberi öğrendi. Gözyaşlarını tutamayan aileyi ise polis ve komşuları teselli etmeye çalıştı. Cumhuriyet Savcısı'nın ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Muzaffer Sarılıoğlu’nun naaşı, Kastamonu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:49
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