İkinci el cep telefonunda garanti süresi var mı?

Ticaret Bakanlığı’nın öncülüğünde hazırlanan “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik”, 22 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş böylelikle ilk adım atılmıştı.Türkiye’de ilk kez uygulanacak sistemin kurallarının belirlenmesini oluşturan ikinci aşama da tamamlandı.

Tüketicinin güvenli bir şekilde yetkilendirilmiş merkezlerden alışveriş yapabileceğini belirten Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı,, “Hem satmak hem de satın almak için legal olacak bu kanallar ikinci el için güvenilir adresler olacak. Şu anda satmak isteyip de güvenilir bir kanal bulamayan tüketicilerin elinde bulunan mobil cihazlar için ertelenmiş bir talep var. Faaliyete geçtiğinde bu merkezlere yoğun bir talep olacak” diye konuştu.

Yenilenmiş ikinci el cep telefonları için en az bir yıllık garanti süresi sağlama şartı bulunuyor. Garanti belgesi yazılı olarak ve kalıcı veri saklayıcıyla müşteriye verilecek. Garantinin yanı sıra ürün sigortası gibi hizmetlerin de geliştirileceğini söyleyen Turnacı, “İkinci el piyasası yenileme merkezleri, satış ağları, hizmet sağlayıcılarıyla istihdam sağlayan önemli bir sektör haline gelecek” dedi.