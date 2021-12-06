İkinci el araç piyasasında fiyatlar ne olacak?

Koronavirüs pandemisinin ardından başlayan çip ve tedarik krizi sonrası otomobil fiyatlarındaki artış hızla devam ediyor. Erbaş Rami Açık Oto Pazarı'nda dün hareketlilik erken saatlerde başladı. Sıfır araç bulunamaması nedeniyle vatandaşlar soluğu ikinci el pazarında aldı. Ancak ikinci el araçlardaki fiyatlar alıcıları vazgeçirdi. Fiyatların her gün arttığını belirten esnaf ise, sattıkları aracın yerine başka bir araç koyamadıklarını söyledi. Dolayısıyla satışların da düştüğünü ve ikinci el otomobil fiyatlarının bile 60-70 binden başladığını söyledi.

"Korkudan araba satamıyorum"

İkinci el otomobil satışı yapan galerici Zeydin Melekoğlu, araç fiyatlarıyla ilgili olarak, "Biz böyle bir şey görmedik. Az önce bir arabayı ekspertize yolladım, 180 bin liraya ama düşündüm acaba uygun mu verdim diye. Yarın öbür gün bu paraya böyle bir araba alabilecek miyim diye düşündüm. Esnaf olarak çok zor durumdayız. Bu hafta sattığımız arabayı haftaya 20-30 bin lira farkla alabiliyoruz. Biz fiyatlara yetişemiyoruz. Esnaf olarak bizim paramız pul oldu. İkinci el araçlara bir talep var. Sıfır araç bulunamadığı için ikinci el piyasası canlandı. İkinci el fiyatları bu yüzden yükseldi. Bu hafta 116 bin liraya alamadığımız araba haftaya 125 bin liraya yükseliyor. Araba sektöründe çok sıkıntı var, araba gelmemesi, kurların oynak olmasından dolayı millet arabalarını stokluyor. Bu araçlara bir çare bulun. 12 yıldır bu işi yapıyorum, hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Araç satıyorum sonra düşünüyorum acaba uygun mu verdim diye. Sizin bir aracınız var. Örneğin 100 bin liraya aldınız geçen yıl. Bu yıl 300 bin liraya internete koyduğunuzda bu araç talep görüyor. 100 bin liraya aldığınız arabayı 300 bin liraya satıyorsunuz. 40 gün önce 160 bin liraya sattığım araba şu an 240 bin lira. Ben esnafım araba satmak istiyorum ama korkudan araba satamıyorum" diye konuştu.