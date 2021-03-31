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Ekonomi İkinci el araç alım satımında vergi ne kadar? 2. el aracın alım satım vergisi ne kadar?
Ekonomi

İkinci el araç alım satımında vergi ne kadar? 2. el aracın alım satım vergisi ne kadar?

2. el araba satışlarında vergi mi alınacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın üzerinde çalışma yürüttüğü ekonomik reform paketine göre ikinci el araçların noterdeki alım satım işlemlerinde vergi alınmasının yolu açılacak. Peki ikinci el araç alım satımında vergi ne kadar? 2. el aracın alım satım vergisi ne kadar? 2. el otomobil alım satım vergi oranı ne kadar? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 08:55:00 - 2021-03-31 08:55:58
İkinci el araç alım satımında vergi ne kadar? 2. el aracın alım satım vergisi ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın üzerinde çalışma yürüttüğü ekonomik reform paketine göre vergide kriterler değişiyor. Paket, bir çok farklı bölümden oluşacak. Bu düzenlemeler, önceliklerine göre teklife dönüştürülerek, TBMM’nin gündemine getirilecek. Taslak metinde yer alan bazı teknik alt yapı düzenlemeleri eleştirilere konu olmuştu. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, vergi uygulamalarına yeni kriterler getiren bölüm özetle şöyle: Taslak ile ikinci el araçların noterdeki alım satım işlemlerinde binde 5 oranında vergi uygulanması da öngörülüyor. Harç, araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden alınacak.

ÖTV teminat bedeli ne kadar?

ÖTV’ye tabi ürünlerin teslimi, ilk iktisabı veya ithalatı nedeniyle doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, bu ürünleri imal eden, ithal eden veya satan mükelleflerden teminat alınacak. Teminat, yeni işe başlayanlar için bir milyon lira üzerinden uygulanacak. Faaliyeti devam edenlerde ise son bir yılda tahakkuk eden KDV ve ÖTV tutarı toplamının aylık ortalamasına kadar olacak.

 

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