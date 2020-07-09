İkinci el araba fiyatları düştü mü? 2. il otomobil fiyatları ne zaman düşecek?

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, 2-3 ay sonra taşların daha da yerine oturmasını beklediğini ve araç bulunurluğunun yükselmesiyle birlikte ikinci el fiyatlarının da dengeleneceğini söyledi. Hürriyet'in haberine göre, fiyatlarda bir düşüş beklemediklerini ifade eden Şahsuvaroğlu, "Ama şunun da altını çizmek istiyorum; biz genç ve dinamik bir ülkede yaşıyoruz. Yani geçmiş dönemden bugüne kadar neyin fiyatı düştü ki bugün 'ileride ikinci el fiyatları düşer' diyebilelim. Bu arz-talep dengesindeki ters orandan ötürü olan bir durum. Herkesin şu anda, aynı anda istediği arabayı alma şansı yok. Çünkü Avrupa'daki fabrikalar da zaten mayısın üçüncü haftasında üretime başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Araba fiyatları ikinci elde kaç para?

İstanbul Bağcılar’da ikinci el otomobil ticaretiyle uğraşan galeri sahibi Cumhur Halıcı, fiyatlardaki yükselişlerin satın alma planlarını ertelediğini ve bu nedenle vatandaşların ikinci el araç alırken temkinli davrandığını söyledi. Halıcı “İkinci el piyasasında fazla alım-satım olmuyor. Fiyatların her geçen gün yükselmesi alıcıları caydırıyor. Vatandaşlar 70-80-90 bin liraya iyi araba almak istiyorlar ancak şu anki durumda iyi arabaların fiyatları ikinci elde 120-130 bin liradan başlıyor. Bununla birlikte biz galerici olarak sattığımız arabanın yerine aynı fiyata araba alamıyoruz. Örneğin 100 bin liraya sattığım arabanın aynısını yine aynı fiyattan bulamıyorum. Piyasada fiyatların sürekli artması galericiler için iyi değil.” dedi.