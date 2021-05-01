İkinci el araba fiyatları düşer mi? Araç sahibi olmak isteyenleri düşündürecek açıklama!

Araba üreticilerinin karşı karşıya olduğu yarı iletken çip arzındaki sorunlar nedeniyle önde gelen markalar üretimlerini azalttı. Bazı otomotiv firmaları bu krizin daha büyük üretim ve tedarik sorunları oluşturacağını ifade etti.

"Yukarı yönlü bir hareket olacağını söyleyebiliriz"

Tam kapanmanın sıfır araç satışlarında olduğu gibi ikinci el araç piyasasında birtakım etkilerinin olması bekleniyor. Bu kapsamda Vatan'a konuşan Garenta & ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, kapanmadan sonraki dönemde talep artışı yaşanacağını bildirdi.

Ayyıldız, "Ramazan Bayramı'ndan sonra tamamlanacak olan tam kapanma döneminin ardından, bir anlamda zorunlu olarak ötelenen talebin yeniden oluşmasını öngörüyoruz" dedi.

İkinci el otomobil piyasasında son bir ayda hem talepte toparlanma hem de bunun bir yansıması olarak fiyat artışları gözlemlediklerini de aktaran Ayyıldız, "Bu dönemde fiyat artışları yüzde 5'i geçti. Ayrıca, sıfır araç fiyatlarındaki artışların etkisiyle de ikinci el araç fiyatlarında da yukarı yönlü bir hareket olacağını söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

"Satışları devam ettirmek için çalışıyoruz"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, otomobil satışlarının tam kapanma döneminde de devam edebilmesi için ilgili bakanlıklarla görüşme halinde olduklarını açıklamıştı. Mersin, "Hafta sonu kapatmalarında olduğu gibi, tam kapanma döneminde de bayiler telefonlarla araç satışı yapmaya devam edecek. Fakat, araç teslim konusu şuan için belirsizliğini koruyor. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Bu kişilere yönelik özel izin görüşmesi yapıyoruz. Showroomları açmadan satışları devam ettirmek için çalışıyoruz" dedi. Tam kapanma döneminde showroom çalışanlarının işe gidemeyeceğini vurgulayan Mersin, servislerin açık kalması gerektiğini bildirdi.

Mersin, "Tam kapanma döneminde izinli kesimler ve araçlar hareket halinde olacağı için servis hizmeti gerekli. Bu dönemde TSE 12047 Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip yetkili servislerin tam kapanmadan muaf tutulması yönünde ilgili bakanlıklara görüş belirttik. Kazalı araçların onarımı da bu dönemde ayrıca önemli. Hareket halinde olan araçlara yönelik servis hizmetini tam kapanma döneminde bir kamu hizmeti olarak görüyoruz" görüşünü paylaştı.

Gaziantep'in 2. El otomotiv merkezi olan Nurdağı'ndaki galericiler, korona virüs ve çip krizi dolayısıyla bayramdan sonra fiyatlarda yüzde 20'lik bir artış yaşanabileceğini söyledi. Galerici Turgay Gümüş bayramdan sonra bir yükselme beklediklerini belirterek, "Şu an sıfır araçlar çıkmadığı için böyle devam ederse ikinci el araçlar bayramdan sonra yükselecek. Nedeni ise, hastalık ve çip krizi yüzünden sıfır araç fazla çıkmıyor. Bu durum devam ederse ikinci el araçlarda fiyatların yüzde 20 yükseleceğini düşünüyorum. Şu an yükselme yok ama bayramdan sonra yükselme bekliyoruz" dedi.

Galerici Ali Koyuncu ise, çip krizinin sürmesi halinde fiyatlarda artış yaşanacağını ifade ederek, "Çip krizi dolayısıyla ikinci elde bir yükselme olacak gibi çünkü sıfır araçların üretimini etkiliyor. Sıfır araç üretimi durma noktasına geldi. Bu durum ikinci elde fiyat artışına neden olacaktır. Bayramdan sonra ikinci elde büyük bir fiyat artışı beklemekteyiz. Çip tedariğindeki sıkıntılar, pandemi ve kapanmayı da düşündüğümüzde fiyatların artması kaçınılmaz görülüyor" diye konuştu.