İkinci doz aşı yaptırmayan PCR testi yapacak mı? 1. aşıyı olup 2. aşıyı yatırmayan PCR testi zorunlu mu?
PCR testi 2. doz aşıyı yaptırmayana zorunlu mu? 2. doz aşıyı yaptırmayan PCR testi yaptıracak mı? Aşı olmayan ve korona olmayanlar 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren okul, sinema, tiyatro, şehirlerarası tren, uçak ve otobüs yolculuğunda bulunacaklardan PCR test yaptırmaları istenecek. PCR testi zorunluluğu çalışanları da kapsadı. Peki tek doz aşı yaptırana PCR testi zorunlu mu? İkinci doz aşı yaptırmayan PCR testi yapacak mı?
Korona aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek.
Bu kapsamda, 6 Eylül'den itibaren aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testi bulunacak.
Seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine izin verilmeyecek.
İkinci doz aşı yaptırmayan PCR testi yapacak mı?
Aşısızlara PCR testi şartı sinema, konser ve tiyatro gibi etkinliklerde de geçerli olacak. Tek doz aşı olmuş, henüz ikinci dozunu yaptırmamış kişilerin de test vermesi gerekiyor.