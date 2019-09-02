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İkinci çeyrek büyüme verisi açıklandı

Türkiye ekonomisi 2019 yılı Nisan-Haziran dönemini kapsayan yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 oranında daraldı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:11
İkinci çeyrek büyüme verisi açıklandı

Türkiye ekonomisi 2019 yılı Nisan-Haziran dönemini kapsayan yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 oranında daraldı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı ikinci çeyrek Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verisini açıkladı. Buna göre, bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değerini ifade eden gayrisafi yurt içi hasıla ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 azaldı.


Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2019 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 15 artarak 1 trilyon 24 milyar 226 milyon TL oldu.


Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’yı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 3,4 arttı, sanayi sektörü yüzde 2,7 ve inşaat sektörü yüzde 12,7 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeriyüzde 0,3 azaldı.


Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2019 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,4 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı.


Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 1,1 azaldı


Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,1 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,3 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 22,8 azaldı.


Mal ve hizmet ihracatı yüzde 8,1 arttı, mal ve hizmet ithalatı ise yüzde 16,9 azaldı


Mal ve hizmet ihracatı, 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 8,1 artarken ithalatı ise yüzde 16,9 azaldı.


İşgücü ödemeleri yüzde 21,1 arttı


İşgücü ödemeleri, 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21,1, net işletme artığı/karma gelir yüzde 9,9 arttı.


İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 37,1 oldu


İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 35,6 iken bu oran 2019 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 37,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 47,2’den yüzde 44,6’ya düştü.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:11
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