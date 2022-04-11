İkinci ara tatil 11-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler ve veliler ise ara tatil ile bayram tatilinin birleştirilme ihtimali olup olmadığını araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak?

İkinci ara tatil uzayacak mı? Nisan tatili ne zaman bitiyor?

8 Nisan Cuma günü ara tatil öncesi son dersler yapıldı. 11-15 Nisan tarihlerinde ara tatil yapılacak. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 18 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak. Ramazan bayramı ise 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Ara tatil ile bayram tatilinin birleştirilmesi gibi bir açıklama resmi olarak yapılmadı. Ancak bu konuda hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin sosyal medya üzerinden talepleri bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ara tatilin başlamasıyla birlikte sosyal medya hesabından, “ Eğitim milli meselemizdir ilkemizle sürdürdüğümüz yüz yüze eğitim kararlılığımıza her türlü emek ve çabasıyla destek veren tüm öğrenci ve öğretmenlerimize huzur ve esenlikle geçirecekleri bir ara tatil diliyorum. Okullarımızda sağlıkla yeniden buluşmak temennimizle” paylaşımında bulundu.

Tatil başlamadan önce ise bir televizyon programına katılan Bakan Özer, “Yüz yüze eğitimle ayakta durabilmek, bunun iradesini öğretmenlerimizle, bütün okul yöneticilerimizle, tüm il müdürlerimizle, ilçe milli eğitim müdürlerimizle gösterebilmek çok önemli bir başarı hikayesi. Bunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu 11-15 Nisan tarihleri arasında öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin okula gitmeleri zorunluluğunu kaldırıyoruz” açıklamasında bulundu.

Belirttiğimiz gibi ara tatilinin uzatılmasıyla ilgili bir durum şimdilik söz konusu değil öğrenciler 18 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak. Öte yandan 2021-2022 eğiti öğretim yılı ise 17 Haziran Cuma günü tamamlanacak.