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Eğitim İkinci ara tatil için son ders zili bugün
Eğitim

İkinci ara tatil için son ders zili bugün

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 11-15 Nisan’da 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatilini yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 09:25:00 -
İkinci ara tatil için son ders zili bugün

Öğrenciler, birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım 2021’de yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlandı.

Öğrenciler, 11-15 Nisan’daki ikinci ara tatil öncesi son derslerine bugün girecek.

2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek. İkinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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