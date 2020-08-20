İki ülkenin anlaştığı duyurulmuştu! Maduro'dan Türkiye açıklaması geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme yapan Venezuela Lideri Nicolas Maduro, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dünyayı etkisi alan koronavirüs pandemisi döneminde Türkiye ve Venezuela arasındaki bağların daha da ileri seviyeye taşındığını söyledi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Maduro, Türkiye ile dostluk içerisinde ilişkilerinin sürdüğünü söyledi.

Türkiye koronavirüsün patlak verdiği pandeminin ilk dönemlerinde dünyadaki birçok ülkeye ve ABD’nin sürekli darbe planladığı kardeş ülke Venezuela’ya tıbbi ekipman yardımında bulunmuştu. Yardımların önümüzdeki günlerde de devam edeceği açıklandı.

18 Ağustos’ta yapılan ikili görüşmelerde Türkiye ve Venezuela birçok alanda anlaşma yaptı.