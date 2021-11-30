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Aktüel İki tır ile bir motosiklet çarpıştı! Yaralılar var
Aktüel

İki tır ile bir motosiklet çarpıştı! Yaralılar var

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki tır ile bir motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 22:03:00 -
İki tır ile bir motosiklet çarpıştı! Yaralılar var

Samsun-Çarşamba'da iki tır ile bir motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kerim Ganimet idaresindeki 53 DH 510 plakalı tır, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba Yaş Sebze ve Meyve Hali yakınlarında Murat Gün'ün kullandığı 55 AGG 072 plakalı motosiklete çarptı.

Bu sırada arkadan gelen Kobe Kvareli yönetimindeki yabancı uyruklu TG 652 TT plakalı tır da Ganimet'in kullandığı tıra çarparak durabildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Gün ve tır sürücülerinden Ganimet, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı, bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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