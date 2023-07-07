İki süper güç karşı karşıya! Savaşı tırmandıracak hamle
İki süper güç ABD ve Rusya Ukrayna'da karşı karşıya geldi. ABD'nin yakında Ukrayna'ya misket bomba vereceğinin iddia edilmesi bölgede gerilime neden oldu.
New York Times gazetesi, ABD'nin yakında Ukrayna'ya misket bombalarını vereceklerini duyuracağını ifade etti.
Haberde, "ABD yönetiminden adını açıklamak istemeyen bir yetkili, Ukrayna'ya misket bombalarının verileceği duyurusunun yapılacağını çarşamba akşam saatlerinde doğruladı" ifadelerine yer verildi.
Sputnik'te yer alan haberde Avrupa ülkelerinin itirazlarına rağmen Ukrayna tarafının misket bombalarında ısrarcı olduğu kaydedildi.
Haberde, ABD yönetiminin 'aylarca süren kuşkulardan sonra' misket bombalarıyla ilgili tutumu değiştireceğine yönelik bu yakınlarda sinyal verdiği ifade edildi.
Misket bombaları, Aralarında ABD ve Ukrayna'nın da bulunduğu 123 ülkenin imzasını taşıyan uluslararası anlaşma ile yasaklanmıştı.
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ABD, UKRAYNA'YA MİSKET BOMBASI DESTEĞİ VERMEYİ DEĞERLENDİRİYOR
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ise geçen hafta, Ukrayna'ya misket bombası desteği verilmesiyle ilgili karar alma sürecinin devam ettiğini söylemişti. "Ukrayna ölüm kalım savaşı veriyor" diyen Milley, Rusların da misket bombası kullandığını savunmuştu.