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İki SP'li milletvekili CHP'den istifa etti

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'na katılarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili seçilen Saadet Partili iki milletvekili CHP'den istifa etti.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 16:29
İki SP'li milletvekili CHP'den istifa etti

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin 24 Haziran seçimi öncesi kurduğu Millet İttifakı'nda, Demokrat Parti adayları İYİ Parti'nin listelerinden aday gösterilirken, Saadet Partisi'nin altı adayı da CHP listelerinden seçime katıldı.

SAADET PARTİSİ'NDEN 2 MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Ancak Saadetlilerin adaylarından sadece Cihangir İslam ve Abdulkadir Karaduman milletvekili seçildi.

YEMİN TÖRENİNDEN ÖNCE CHP'DEN İSTİFA ETTİLER

İslam ve Karaduman, Meclis'te yemin etmeden önce Meclis Başkanlığı'na başvurarak CHP'den istifa ettiler.

İki isim, Meclis kayıtlarına da Saadet Partisi milletvekili olarak geçtiler. Böylece CHP'nin milletvekili sayısı da 146'dan 144'e düşmüş oldu.

"İYİ BİR MUHALEFET YAPACAĞIZ"

Cihangir İslam, istifa ve yemin töreni öncesi "Çok iyi çalışmalar yapmayı planlıyoruz. İyi bir muhalefet yapacağız" dedi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 16:29
  1. Saadet Partisi
  2. Demokrat Parti
  3. İYİ Parti
  4. CHP
  5. Cihangir İslam
  6. Abdulkadir Karaduman

YORUM YAZ

  • şuurluşuurlu1 sa önce
    saadet eoy vermeyenmüslümanlar utansın
  • Cengaver ArslanCengaver Arslan1 sa önce
    Omurgasız yaratıklar,
  • Adnan ÇelikpençeAdnan Çelikpençe1 sa önce
    Tarih sizi hiç unutmayacak.Varlığını sizi yok etmeye adamış bir düşmanınızla ittifak yapmayı torunlarınıza nasıl anlatacağınızı merak ediyorum.
  • memomemo1 sa önce
    keşkeinsanlıktanda istifa etsenizde rahmetli hocamız erbakanında ruhu huzur bulsa
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