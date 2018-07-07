İki SP'li milletvekili CHP'den istifa etti

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin 24 Haziran seçimi öncesi kurduğu Millet İttifakı'nda, Demokrat Parti adayları İYİ Parti'nin listelerinden aday gösterilirken, Saadet Partisi'nin altı adayı da CHP listelerinden seçime katıldı.

SAADET PARTİSİ'NDEN 2 MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Ancak Saadetlilerin adaylarından sadece Cihangir İslam ve Abdulkadir Karaduman milletvekili seçildi.

YEMİN TÖRENİNDEN ÖNCE CHP'DEN İSTİFA ETTİLER

İslam ve Karaduman, Meclis'te yemin etmeden önce Meclis Başkanlığı'na başvurarak CHP'den istifa ettiler.

İki isim, Meclis kayıtlarına da Saadet Partisi milletvekili olarak geçtiler. Böylece CHP'nin milletvekili sayısı da 146'dan 144'e düşmüş oldu.

"İYİ BİR MUHALEFET YAPACAĞIZ"

Cihangir İslam, istifa ve yemin töreni öncesi "Çok iyi çalışmalar yapmayı planlıyoruz. İyi bir muhalefet yapacağız" dedi.