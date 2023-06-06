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Yerel İki otomobilin çarpışmasında 5 kişi yaralandı
Yerel

İki otomobilin çarpışmasında 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-06-06 04:21:00 -
İki otomobilin çarpışmasında 5 kişi yaralandı

Uşak’ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza Uşak’ın Elmalıdere Mahallesi’ne bağlı 3. Kahyan Sokak ve Nuri Şeker Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddialara göre Ü.B.(19) idaresindeki 64 NC 802 plakalı otomobil ile A.S. (44) kontrolündeki 64 KV 840 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte 5 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlar kentteki çevre hastanelere kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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