İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilgin D., idaresindeki 33 VA 299 plakalı otomobil ile Yasemin Nur E., idaresindeki 02 DB 365 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Bilgin D., Yasemin Nur E., ile araçlarda bulunan Gülseren Ş., ve Açelya Duru E., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.