İki malzeme ile çamaşır makinesindeki küflere son!

Evimizdeki araç gereçlerin uzun ömürlü olması ve istediğimiz hijyen ve temizliği sağlıklı yapabilmesi için bakımlarını da iyi yapmak gerekir. Makinenizin ömrünü uzatmak için de bu bakımların düzenli bir şekilde yapılması şarttır.

Neyse ki, çamaşır makinesindeki küfü temizlemenin kolay, basit, doğal ve ucuz yolu vardır. Sadece iki maddenin yardımıyla, çamaşır makinesini ve elbiselerini temizleyebileceksiniz.

Karbonat ve beyaz sirke (elma sirkesi) ile bunu nasıl başarabilirsiniz?

Bu iki süper etkili madde sağlık ve paradan tasarruf etmenizi sağlar.

Ayrıca, bu güçlü kombinasyon giysilerinizi beyazlatacak ve lekeleri ortadan kaldıracaktır. İlk başta, sirke kullanarak kıyafet yıkamak garip gelebilir, ama gerçek şu ki, kabartma tozu ile birleştirilirse sirke kokmaz.

Renkli giysilerinizi yıkamak istiyorsanız, yıkama ürünlerinizin olması gereken çamaşır makinesine fırında gazlı içecek ve sirke koymanız önerilir. Bir fincan kabartma tozu 4 litre su ile karıştırın.

Sonra gece boyunca aynı karışımda bırakmalısınız ve sabah 1 fincan sirke veya hidrojen peroksit (saç peroksiti değil) ilave etmeli ve yıkamalısınız. Onların 30 dakika kadar ıslatmasına izin verin, sonra tekrar yıkayın.

Çamaşır makinenizdeki küf için bitkisel çözüm

Limon ve Hidrojen Peroksit

Limonun anti mikrobiyal ve antifungal özelliklerini hidrojen peroksit ile birleştirmek, çamaşır makinesini kusursuz ve uygun fiyatlı bir şekilde korumamıza yardımcı olacak ideal bir üründür.

Karışım, oluşan sabun kalıntılarından kurtulur. Buna karşılık, küfün neden olduğu kötü kokuları nötralize eder.

Malzemeler

6 su bardağı su (1,5 litre)

¼ su bardağı limon suyu (62 ml)

½ su bardağı hidrojen peroksit (125 ml)

Neye ihtiyacınız olacak

1 derin kap

1 mikrofiber bez

Nasıl kullanılır?

Suyu derin bir kaba koyun ve sonra limon suyu ve hidrojen peroksit ekleyin.

Malzemeler karıştırdıktan sonra, çamaşır makinesinin kauçuk astarlarına ve doğrudan tambura püskürtün.

10 ila 15 dakika boyunca etki etmeye bırakın ve sonra fazlalığı bir mikrofiber bezle alın.

Daha sonra, daha kapsamlı bir temizlik elde etmek için kalan sıvıyı sabun bölmelerinden birine koyun ve çamaşır makinenizi normal bir sıcak programda başlatın. Böylece, makinenin içindeki tüm boruları dezenfekte etmiş olursunuz.

Sonuçlara hayran kalacaksınız! Kıyafetleriniz daha önce hiç olmadığı gibi daha beyaz ve daha parlak olacak!