İki liderden Türkiye açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türk Akımı'na yatırım yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gelecek hafta ziyaretimize gelecek. Türkiye'nin Türk Akımı konusundaki görüşünü biliyoruz. Bu hususta olumlu çalışmalar var." dedi.

Rus lider Vladimir Putin, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Sırbistan Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

'Yatırım yapmaya hazırız'

Türk Akımı Projesi'nin Bulgaristan-Sırbistan-Macaristan üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasını da değerlendiren Putin, "Türk Akımı'na yatırım yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gelecek hafta ziyaretimize gelecek. Türkiye'nin Türk Akımı konusundaki görüşünü biliyoruz. Bu hususta olumlu çalışmalar var. Türkiye, Avrupa'daki ortaklarıyla iyi ilişkiler geliştirmeye çalışıyor." diye konuştu.

'Sırbistan'ın Türk Akımı'ndan beklentisi büyük'

Cumhurbaşkanı Vucic de Rusya ile bugün çok sayıda iş birliği protokolü imzaladıklarına değinerek, "Neredeyse her alanda iş birliği protokolleri imzaladık. Rusya ile ticaret hacmimiz her yıl artıyor. Ekonomik ilişkilerimiz oldukça iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile gelecek dönemde doğal gaz boru hattı inşa etme kararı aldıklarını kaydeden Vucic, "Gaz depolarımızı 750 milyon metreküpe çıkartacağız ve yeni gaz santralleri yapıp Sırbistan'da yeni ekonomik kalkınma kapılarını açmış olacağız." dedi.

Vucic, demir yolunun gelecekte ulaşımın anahtarı olacağını vurgulayarak, Sırbistan ekonomisinin sürekli büyüdüğünü ifade etti.

Türk Akımı'na da değinen Vucic, "Sırbistan'ın Türk Akımı'ndan beklentisi oldukça büyük. Üzerimize düşen birçok sorumluluğu tamamladık. Gazı Ukrayna ve Macaristan'dan alıyorduk ancak gelecekte Bulgaristan üzerinden almak istiyoruz. Bu, bizim için son derece önemli." görüşünü paylaştı.