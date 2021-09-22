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Gündem İki ilde dolandırıcılık operasyonu: Şüpheli 4 şahıs tutuklandı
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İki ilde dolandırıcılık operasyonu: Şüpheli 4 şahıs tutuklandı

Mersin ve Şanlıurfa'da "Nitelikli Dolandırıcılık Resmî Belgede Sahtecilik ve Oto Hırsızlığı" suçlarından yürütülmekte olan projeli dosya kapsamında şüpheli 4 şahıs tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 23:21:00 -
İki ilde dolandırıcılık operasyonu: Şüpheli 4 şahıs tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce Nitelikli Dolandırıcılık Resmî Belgede Sahtecilik (Change Araç Alıp Satma) ve Oto Hırsızlığı suçlarından yürütülmekte olan projeli dosya kapsamında; Mersin ilinde bir şahıs ve Şanlıurfa ilinde 5 şahıs olmak üzere toplam 6 şahsın yakalanmasına yönelik 20 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda şahısların tamamı yakalanmış ve gözaltına alınmıştır." denildi.

Açıklamanın devamında, "Operasyon kapsamında 5 adet change araç yakalanmış, 2 aracın çalıntı olduğu tespit edilmiş,  2 adet hacizli yakalamalı aracın da şüpheliler tarafından parçalandığı ve parçalarının satıldığı tespit edilmiştir. Adli mercilere çıkarılan şahıslardan 2'si adli kontrol şartıyla  serbest bırakılmış, 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi. 



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