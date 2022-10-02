İki dev banka iflas etti iddiası! Milyonlar parasını çekmeye başladı

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Deutche Bank ve Credit Suisse'in hisseleri 2008 krizi seviyelerinin dahi altına düştü. İki bankadaki durum sonrası uzmanlar, 15 Eylül 2008'de yaşanan Lehman iflasına dikkat çekti.



Rusya'ya karşı başlattıkları yaptırımlar sonrası enerji kriziyle boğuşan Avrupa yeni bir kriz tehlikesi ile karşı karşıya. Dünyanın en büyük bankalarından olan İsviçre Bankası Credit Suisse ve Alman Deutsche Bank'ın zor durumda olduğu iddia edildi.

Hisseler 2008 krizinin altına düştü

İki bankanın hisselerinde başlayan düşüş sert bir şekilde devam ederken, Deutche Bank & Credit Suisse hisseleri 2008 Krizi seviyelerinin dahi altına düşmüş durumda. Uzmanlar yaşanan durumla ilgili olarak 'Lehman 2.0?' olacak şeklinde sorular soruyor? (Lehman Brothers olayı: 15 Eylül 2008 tarihinde iflasını açıklamasıyla 613 Milyar USD borcu ile ABD tarihinin en büyük iflası meydana geldi.)

Bazı uzmanlara göre iflas risklerinin bile bulunduğu iddia edilirken, sosyal medyada dolaşan bir iddiaya göre ise; Papa Francis Vatikan’ın tüm finansal varlıklarının içlerinde ağırlıklı olarak Credit Suisse ve Deutsche Bankın da bulunduğu kuruluşlardan Vatikan bankalarına çekilmesi talimatını verdiği yönünde.

Kurtarmak için küçülme planı

Öte yandan Credit Suisse yönetimi, zor durumdan kurtulmak için Credit Suisse’yi küçültmeyi planladıkları söyleniyor. Banka yöneticileri 27 Ekim’de ana hissedarlara küçülme planı sunulacak. Uzmanlar, yaklaşık 900 milyar dolarlık kaldıraçlı işlem taşıdığı tahmin edilen bankanın şu an için bankanın normale dönme şansını çok zayıf gördükleri dile getiriyor.