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Yerel İki bölgeye fırtına uyarısı
Yerel

İki bölgeye fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-03-28 16:27:00 -
İki bölgeye fırtına uyarısı

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı geldi.

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde zaman zaman tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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