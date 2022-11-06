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Yerel İki ayyaş... Kafayı bulup arkadaşını vurdu
Yerel

İki ayyaş... Kafayı bulup arkadaşını vurdu

Kocaeli, İzmit'te beraber alkol alan iki arkadaştan biri diğerini sokak ortasında silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 09:55:00 -
İki ayyaş... Kafayı bulup arkadaşını vurdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde saat 02.00 sıralarında, U.K., beraber alkol aldığı arkadaşı tarafından bilinmeyen bir sebeple silahla vuruldu.

Silahla vuran şahıs hızla olay yerinden kaçtı. U.K.’yı kanlar içinde yerde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı U.K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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