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Dünya İki aşiret arasında çatışma: 15 ölü!
Dünya

İki aşiret arasında çatışma: 15 ölü!

Yeniakit Publisher
2023-05-17 13:48:00 -
İki aşiret arasında çatışma: 15 ölü!

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde iki kabile arasında çıkan çatışmada 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde iki kabile arasında çıkan çatışmada 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İddialara göre iki kabile arasında kömür madeni ile ilgili bir hak iddia etme durumundan çıkan anlaşmazlık sonucu çatışma çıktı.

Çıkan çatışma sonucu 15 kişi ölürken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Polisin durumu kontrol aldığı ve olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
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