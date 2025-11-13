  • İSTANBUL
Gündem

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İki Amerikalı doktorun Batı Yaka'ya girişi Siyonistler engelledi

İsrail’in yasadışı uygulamaları bitmiyor. Son olarak da Filistinli hastalara yönelik insani tıbbi yardımı hedef alarak, "Şifa for Palestine" örgütüyle bağlantılı iki Amerikalı doktorun Batı Yaka'ya girişine izin vermedi.

Siyonist rejim, bu hafta Filistin halkına sağlık desteği sunmak için Batı Şeria'ya girmek isteyen iki Amerikalı doktoru ülkeye almadı. Gerekçe olarak, doktorların bağlı bulunduğu "Şifa for Palestine" adlı tıbbi yardım kuruluşunun faaliyetlerine izin verilmemesi gösterildi.

 

İşgal basınından Haaretz'in aktardığına göre, Dr. Meryem Es-Saadi ve Dr. Ömer Çaudri, El-Kerame (Allenby) sınır kapısından geçerek El-Halil ve Beyt Cala'daki hastanelerde yaklaşık 40 ameliyat gerçekleştirmek üzere Filistin Sağlık Bakanlığı'nın davetiyle bölgeye gelmişti. Ancak işgalciler, doktorları dört saat boyunca sorguladıktan sonra girişlerine izin vermedi.

Doktorların avukatı Yotam Ben Hillel, uygulamanın "tamamen keyfi ve yasa dışı" olduğunu belirterek, askeri makamların önceden yazılı onay vermesine rağmen engelleme yapıldığını söyledi. Hillel ayrıca, sözde "Diaspora Bakanlığı"nın insani yardım çalışanlarının girişine yasak koyma yetkisine sahip olmadığını vurguladı.

Sorgu sürecinde, doktorlara Pakistan kökenleri, Gazze ile olası bağlantıları ve sosyal medya hesapları üzerinden sorular yöneltildi. Doktorlar, hasta isimlerini gizlilik gerekçesiyle paylaşmayı reddetti.

Ocak 2024'te kurulan "Şifa for Palestine", Gazze ve Batı Şeria'da tıbbi yardım, ameliyat desteği ve çocuk hastaların yurtdışına sevkini organize eden uluslararası bir yardım kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

Filistinli sağlık yetkilileri, kararın zaten ciddi kaynak sıkıntısı yaşayan Batı Şeria'daki hastaneler için "ağır bir darbe" anlamına geldiğini belirtti. Uzmanlara göre, siyonist rejimin bu adımı uluslararası tıbbi dayanışmayı engellemeyi ve Filistin sağlık sistemini daha da zayıflatmayı hedefliyor.

İşgalcilerin bu kararı, uluslararası tıp ekiplerinin bölgeye erişimini engelleyen sistematik bir politika zincirinin yeni halkası olarak değerlendiriliyor.

