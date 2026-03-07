  • İSTANBUL
Ramazan’da ziyaretçi akını! Veysel Karani Türbesi’nde manevi yoğunluk
IHA

Ramazan’da ziyaretçi akını! Veysel Karani Türbesi’nde manevi yoğunluk

Siirt’in Baykan ilçesinde bulunan Veysel Karani Türbesi, Ramazan ayında Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor...

Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak isteyen vatandaşların adreslerinden biri de Siirt’in Baykan ilçesindeki Veysel Karani Türbesi oldu.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılarak ibadete açılan Veysel Karani Türbesi'ne Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi geliyor.

Ramazan ayı dolayısıyla özellikle sahur ve iftar saatleri öncesinde türbe çevresinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyup ibadet ederek manevi bir atmosfer yaşıyor. Ziyaretçiler, türbede hem dua ettiklerini hem de Ramazan'ın huzurunu hissettiklerini dile getirdi.

Bölge esnafı da ziyaretçi yoğunluğundan memnun olduklarını ifade ederken, türbe çevresinde güvenlik ve düzenin sağlanması için yetkililer tarafından gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Veysel Karani Türbesi, özellikle Ramazan ayında daha fazla ziyaretçi ağırlayarak bölgenin önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

