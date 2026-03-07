Ramazan’da ziyaretçi akını! Veysel Karani Türbesi’nde manevi yoğunluk

Bölge esnafı da ziyaretçi yoğunluğundan memnun olduklarını ifade ederken, türbe çevresinde güvenlik ve düzenin sağlanması için yetkililer tarafından gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Veysel Karani Türbesi, özellikle Ramazan ayında daha fazla ziyaretçi ağırlayarak bölgenin önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.