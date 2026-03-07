Sanders'tan Netanyahu çıkışı: On yıllardır ABD başkanlarını savaşa zorluyor!

"Gazze'de 75 bin kişiyi katleden bir aşırılıkçı"

Sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulunan Sanders, Netanyahu'nun sicilini gözler önüne serdi. İsrail Başbakanı için "aşırılıkçı" ifadesini kullanan Sanders, şu ifadeleri kaydetti:

"Netanyahu, Gazze'de 75 bin kişiyi öldüren bir aşırılıkçıdır. Geçmişte Irak'ın işgal edilmesinin 'muazzam olumlu yankılar' uyandıracağını savunan da oydu. On yıllardır ABD başkanlarını İran ile savaşa girmeye zorlayan bu aşırılıkçı, sonunda kendisine 'evet' diyen bir başkan buldu. Bu durum tam bir trajedidir."

Bölge kan gölüne döndü: 926 can kaybı

Netanyahu ve Washington yönetiminin kirli ittifakı bölgeyi sarsmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere İsrail ve ABD, Tahran ile müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a yönelik kalleş bir askeri saldırı başlatmıştı.

İran tarafı bu saldırılara; Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, söz konusu saldırılarda aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.