Gündem

Putin'den İran'a gizli destek: ABD'yi rahatsız etti

Putin’den İran'a gizli destek: ABD’yi rahatsız etti

ABD basınında yer alan çarpıcı iddialara göre, Rusya’nın bölgedeki ABD güçlerini hedef alması için İran’a kapsamlı istihbarat desteği sağladığı öne sürüldü. Washington ve Tahran arasındaki gerilim tırmanırken, sahadaki askeri hareketlilik stratejik bir boyut kazanıyor.

"İstihbarat ağı oldukça kapsamlı"

Washington Post gazetesinin kimliği açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberde, Rusya’nın savaş gemileri ve uçaklar dahil olmak üzere ABD askeri varlıklarının anlık konumlarını İran makamlarına ilettiği iddia edildi. Haberde görüşlerine yer verilen bir kaynak, söz konusu istihbarat faaliyetlerini "oldukça kapsamlı" olarak nitelendirirken, bu desteğin tam boyutunun henüz netleşmediğini ifade etti.

Çin mesafeli, Rusya ise stratejik bakıyor

Haberdeki iddialara göre; Çin’in bu süreçte İran’a yardım etmekten kaçındığı gözlemlenirken, Rusya’nın ABD ile İran arasındaki gerilimin uzamasını kendi çıkarları doğrultusunda bir fırsat olarak gördüğü belirtiliyor. Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, CIA ve ABD Savunma Bakanlığı konuya ilişkin yöneltilen soruları cevapsız bırakmayı tercih etti.

Bölgede saldırı trafiği sürüyor

Hatırlanacağı üzere, İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler devam ederken 28 Şubat'ta İran’a yönelik askeri saldırı başlatmıştı. İran ise bu hamleye; Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde bulunan ABD üslerini hedef alarak karşılık vermişti. Yaşanan bu son istihbarat iddiası, bölgedeki dengelerin ne denli hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

