Gündem Bahar Feyzan'dan ezber bozan itiraflar! 'Erdoğan dış politikada çok doğru bir strateji kuruyor'
Gündem

Bahar Feyzan'dan ezber bozan itiraflar! 'Erdoğan dış politikada çok doğru bir strateji kuruyor'

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Muhalif kimliğiyle tanınan gazeteci Bahar Feyzan, Türkiye'nin son dönemde bölgedeki ateş çemberine rağmen izlediği dış politika stratejisine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Feyzan, "Erdoğan’a kredi çıkar" korkusuyla gerçeklerin halı altına süpürülmemesi gerektiğini vurgulayarak, hükümetin dış politikadaki hamlelerini açık yüreklilikle takdir etti.

Feyzan, "Erdoğan’a kredi çıkar" korkusuyla gerçeklerin halı altına süpürülmemesi gerektiğini vurgulayarak, hükümetin dış politikadaki hamlelerini açık yüreklilikle takdir etti.

"Kime kredi çıkarsa çıksın; güvendeyiz!"

Türkiye'nin bölgesel krizlerdeki rolünü ve güvenliğini değerlendiren Feyzan, şu ifadeleri kullandı:

Soğukkanlı Strateji: "Erdoğan ülkesini korumak adına gayet soğukkanlı bir strateji izliyor. Bu, onun en önemli başarılarından biri."

 

Müzakereci Kimlik: Türkiye'nin herkesi masaya getirmeye çalışan, kışkırtıcı değil yapıcı bir dil kullandığını belirten Feyzan, "Gidip açıp telefonda birine gaz vermiyor" diyerek diplomasi trafiğindeki ustalığa dikkat çekti.

Deneyim ve Kapasite: Dış politikada ciddi bir deneyim ve kapasite oluştuğunu vurgulayan gazeteci, "Güvendeyiz; kime kredi çıkarsa çıksın" diyerek milli çıkarların siyasi kaygıların önünde olması gerektiğini ifade etti.

 

"Erdoğan’a kredi çıkar diye 'güvendeyiz' demiyorlar"

Muhalefet mahallesindeki "Erdoğan övülmesin" ambargosunu eleştiren Feyzan, "Türkiye'de 'biz güvendeyiz' deyince 'Erdoğan’a kredi çıkar' diye bunu demiyorlar" sözleriyle çarpıcı bir tespitte bulundu. Feyzan'ın bu çıkışı, özellikle Orta Doğu'daki sıcak çatışma ortamında Türkiye'nin denge politikasının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Amerikanın türkiyede iktidar değişikliği yapıp chp yi başa getireceği haberleri doğrumu.
