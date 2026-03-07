Doğalgaz zammı için tarih verildi! İşte son açıklamalar...

Orta Doğu’da artan gerilim ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar, doğalgaz fiyatlarında yeni zam ihtimalini gündeme taşıdı. Sektör kaynaklarına göre doğalgaza yönelik fiyat artışı seçeneği değerlendirilirken, konuyla ilgili son gelişmeler merakla takip ediliyor.

ABD ve İsrail'in İran'ın egemenliğine yönelik başlattığı saldırılar, Türkiye'de doğalgaz fiyatlarının artma ihtimalini de beraberinde getirdi. Bölgedeki savaşın, uluslararası doğalgaz akışını baskılamasıyla birlikte özellikle sanayi ve santral bölgelerini yakından ilgilendirecek büyük bir zammın kapıda olduğu değerlendiriliyor. İşte ayrıntılar...

ARZ GÜVENLİĞİ VE İRAN FAKTÖRÜ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, küresel doğalgaz güzergahlarındaki endişeleri üst seviyeye taşıdı. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi eksenindeki deniz trafiğinin kilitlenme noktasına gelmesi, Türkiye'ye sağlanan fiili gaz akışında yaşanabilecek olası sorunları yeniden tartışmaya açtı.

BOTAŞ yönetimi geride bıraktığımız günlerde kaynak çeşitliliğine vurgu yaparak güvence mesajı verdi. Sürecin diplomatik boyutunu değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise 'arz riski doğabilir' ifadesini kullanarak konunun hassasiyetini ortaya koydu.

MALİYETLERDEKİ YÜKSELİŞ RAKAMLARA YANSIDI

Katar'ın doğalgaz üretimini durdurma kararının Avrupa piyasalarında fiyatları aniden yukarı çekmesinin ardından, iç piyasada da maliyet tabloları yeniden hesaplanıyor. Sektör temsilcilerinin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşan Gazeteci Olcay Aydilek, uluslararası piyasalardaki tırmanışı uzmanların 'Savaştan önce, 27 Şubat'a göre TTF fiyatında yüzde 63 artış var' şeklindeki tespitiyle vurguladı. Rakamların ortaya koyduğu bu çarpıcı tablo, sanayi tarafındaki doğalgaz tedariki endişelerini daha da artırdı.

YENİ TARİFE İÇİN NİSAN AYI BEKLENTİSİ

Maliyetlerdeki sert yükselişin doğalgaz faturalarına yansıyacak olası oranları da sektör kulislerinde netleşmeye başladı. Uzmanların öngörüleriyle şekillenen bilgilere dayanarak, önümüzdeki 1 Nisan tarihinden itibaren sanayi tesisleri ve elektrik üretim santrallerinin doğalgaz kullanım bedellerine yüzde 20 ile 30 bandında bir fiyat güncellemesinin yansıyabileceği konuşuluyor. Konut abonelerinin doğalgaz faturalarının bu süreçten etkilenip etkilenmeyeceği henüz belirsizliğini korurken, resmi makamlardan yapılacak duyurular merakla bekleniyor.