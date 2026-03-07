7 Mart 2006: Mustafa Müftüoğlu'nun vefatı (Tarihçi Yazar)

1925 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Mustafa Müftüoğlu’nun asıl ismi Mustafa Hayreddin Tatlısu’dur. "Müftüoğlu" ismiyle meşhur olmasının sebebi ise babası Ali Osman Tatlısu Efendi’nin Eskişehir Müftüsü olmasıdır. Yazar kendi kurduğu yayınevinde soyismi yerine “Müftüoğlu” adını kullandı ve bundan sonra da kendisi için Mustafa Müftüoğlu adı kullanagelmiş oldu.







Yayınladığı eserleriyle özellikle yakın tarihimize ve Cumhuriyet tarihinin bilinmeyenlerine ışık tutan değerli yazar, elindeki belgeleri ve bilgileri okurlarıyla paylaşarak tarihimizin gerçek yüzünü bizlere göstermiş ve sırf belli çevrelere, onların ideolojilerine hizmet adına tarihi gerçekleri saptıran kimi çıkarcıların karşısında inanan insanın dik duruşunu gösterdi ve baskılara boyun eğmedi. Osmanlı adının ağza alınmasının bile yasak olduğu dönemlerde bildiği tarihi gerçekleri söylemekten çekinmedi, elindeki belgelere dayanarak Osmanlı’yı var gücüyle savundu.







Çok genç yaşta yazı hayatına atılan Mustafa Müftüoğlu, yıllardır birçok tarihi gerçeğin saptırılarak Müslümanların hedef alınması zulmüne dur demek için bütün gayretiyle mücadele edip birçok esere imza attı.



Yazıları, 1944 ve 1950 yılları arasında kendi çıkardığı Volkan, Kızılelma dergilerinde, Ebuzziya Velid’in çıkardığı Tasvir dergisinde ve Necip Fazıl Kısakürek’in sahibi olduğu Büyük Doğu’da yayınlandı. Müftüoğlu’nun en uzun süre (34 yıl) yazarlık yaptığı müessese ise Milli Gazete’dir.







Hayatının son dönemlerine kadar çalışmalarını sürdüren Mustafa Müftüoğlu, resmi tarih bilgileri ile çatışan birçok eser kaleme aldı. Sadık Albayrak’ın ifadesine göre sırf bu yüzden birçok kez mahkemelerde yargılandı.

Yakalandığı akciğer hastalığı sebebiyle evinde bir süre tedavi gören Müftüoğlu, 7 Mart 2006 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Edirnekapı Kozlu Mezarlığı’na defnedildi.







ESERLERİ:



Çankaya’da Kabus, Yakın Tarihimizde Siyasi Cinayetler, Yüz Küçük Adam, Yalan Söyleyen Tarih Utansın, Abdülhamit, Cumhuriyet Devrinde Mühim Olaylar, Tarihi Gerçekler, Menemen Vakası, Milli Mücadele Gerçekleri I-II ve 31 Mart Vakası.