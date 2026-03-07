Elinde Türk Lirası olanlara İslam Memiş'ten güzel haber!

Küresel gerilimlerin artmasıyla piyasalardaki dengeler değişirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıları bekleyen yeni risklere dikkat çekti. Altın, gümüş, döviz kurları ve enerji maliyetlerindeki sert dalgalanmaları değerlendiren Memiş, önümüzdeki döneme ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kişisel YouTube kanalı üzerinden yayınladığı videoda piyasaların yönünü tayin edecek önemli değerlendirmelerde bulundu. 'Tuzak var! Amaç Ne?' başlığıyla paylaştığı analizinde dünya genelinde tırmanan jeopolitik risklerin ekonomik yansımalarını ele alan Memiş, yaklaşan küresel buhran tehlikesinin de altını çizdi. Savaş senaryolarının yatırım araçları üzerindeki etkilerini tek tek inceleyerek yatırımcıları yeni döneme hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. İşte İslam Memiş'in son açıklamaları...

KÜRESEL ÇÖKÜŞ TEHLİKESİ VE SAVAŞ EKONOMİSİ

Bölgedeki çatışma ortamının giderek genişlediğini belirten Memiş, bu durumun askeri sonuçların ötesinde derin ekonomik krizler yaratacağını vurgulayarak şunları söyledi:

'İran'a saldırılar devam ediyor. İran da beklenenden daha şiddetli bir şekilde misillemeler yapıyor. Eğer bölgesel savaş riski karşımızda olursa ki İsrail zaten bunu istiyor. İsrail bölgesel bir savaş istiyor. Dolayısıyla da 2030 yılında beklenen o Dünya Savaşı çok öne çekilmiş olabilir. Küresel ekonomiler için büyük bir buhran, büyük bir çöküş anlamına geliyor.'

Artan riskler karşısında endişelerini dile getiren uzman isim, takipçilerini savaş ekonomisine hazırlamak amacıyla yeni bir yayın formatına geçeceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

'Ben artık bu hafta sonu itibariyle sizleri, her videomun arkasından ikinci bir bölüm yayınlayarak; savaş ekonomisi nasıl olur, savaş hazırlığı nasıl yapılır, savaş ekonomisinde neler ön planda tutulmalı gibi uyarılarım olacak. Yani bu riskler artmaya devam ettikçe ben de şahsen endişelenmeye başladım. Çünkü çok büyük bir riskten bahsediyoruz.'

DEĞERLİ METALLERDEKİ YÜKSELİŞ NEYİN HABERCİSİ?

Altın ile gümüş piyasalarında son aylarda gözlemlenen sert fiyat hareketlerinin aslında yaklaşan küresel fırtınanın ayak sesleri olduğunu ifade eden Memiş, yatırımcıları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı:

'Son iki aydır yaşanan altın tarafında, gümüş tarafında, değerli metaller tarafında yaşanan bu yükselişlerle birlikte boşuna sevinmeyin. Bu işin arkası tufan, bu işin arkası savaş, bu işin arkası enflasyon uyarılarım vardı. Hiç boşuna sevinmeyin, bu tufanın arkasından büyük bir savaş gelir. Durup dururken altın fiyatları neden bu kadar yükselsin? Gümüş fiyatları neden bu kadar yükselsin ortada hiçbir şey yokken? Ocak ayını hatırlayın. Ocak ayında 5.600 dolara kadar yükselen bir ons altın vardı karşımızda, 122 dolar seviyesine kadar yükselen bir gümüş vardı. Bakın bunlar çok ciddi gelişmelerdi. Nihayetinde zaman bizi haklı çıkardı. Yani ilk önce savaş ama çok yakında enflasyonun patladığı bir süreçte maalesef karşımızda olacak.'

ENERJİ MALİYETLERİ HAYAT PAHALILIĞINI TETİKLEYECEK

Jeopolitik gerilimlerin enerji piyasalarındaki yansımalarını da değerlendiren analist, petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmenin küresel çapta yeni bir enflasyon dalgası yaratacağına işaret etti:

'Brent petrolün varil fiyatı %6 yükselişte şu an itibariyle yine 83 dolar seviyesi. Bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon tekrar patlayacak, hayat pahalılığı tekrar geri gelecek. Ulaşım maliyetleri artmaya devam edecek, gıda enflasyonu artmaya devam edecek ve haliyle de enerji tarafında çok ciddi imtihanlardan geçen bir dünya karşımızda olacak.'

DÖVİZDE FIRSAT, ALTINDA MANİPÜLASYON İDDİASI

Küresel piyasalarda doların güç kazanmasıyla birlikte Euro tarafında yaşanan değer kaybını bir fırsat penceresi olarak nitelendiren Memiş, kurdaki mevcut seviyeleri cazip bulduğunu dile getirdi:

'Dolar endeksi 99 seviyesinde. Euro/Dolar paritesi gün içinde 1.1580 seviyesine kadar geriledi. Muhteşem düşük fiyatlar, . Euro TL kuru 51 lira 09 kuruş seviyesinde. 51.09 olan bir Euro/TL kuru benim nazarımda ucuz.'

Diğer yandan uluslararası altın piyasalarındaki sert fiyatlamaların doğal piyasa dinamiklerinden koptuğunu savunan uzman, devasa dalgalanmaların arkasında farklı mekanizmaların işlediğine dikkat çekti:

'Uluslararası piyasalarda ons altın tarafında bugün satışların devam ettiğini gördük. Ons altın sabah 5.379 dolardı, 5.074 dolara kadar geriledi. Yaklaşık 300 dolarlık bir gerilemeden bahsediyoruz. Bir gün içinde ons altının 300 dolar oynaması çok önemli bir şey. Şu anda bildiğin manipülasyon piyasasında çok ciddi paralar kazanıyorlar.'

ELİNDE TL OLANLAR İÇİN MUHTEŞEM BİR HAFTA

Ons altındaki geri çekilmelerin geçici olduğunu öngören Memiş, yılın ilk yarısına ilişkin beklentilerini koruduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı:

'Ben şahsen bu düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Benim yılın ilk yarısındaki hedefim 6.000 dolar seviyesi. Ben bu düşüşleri tekrar alım fırsatı olarak görmeye devam ediyorum.'

İç piyasada gram altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşlerin paniğe yol açmaması gerektiğini savunan Memiş, yatırımcıları sakin kalmaya davet etti:

'Dün 8.120 lira seviyesindeydi sabah saatlerinde, şu anda 7.480 lira. Fiziki altından bahsediyoruz tabii. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Elinde TL olanlar için bu hafta korku değil, muhteşem bir fırsat haftasıdır.'

GÜMÜŞ YATIRIMCISI DİKKATLİ OLMALI

Altın cephesindeki olumlu beklentilerine karşın gümüş piyasasına temkinli yaklaşan finans analisti, bu değerli metalin taşıdığı riskleri şu sözlerle özetledi:

'Gümüşün ons ve gram fiyatı bugün %10 değer kaybetti. Ons gümüş 82 dolar, gram gümüş 116 lira seviyesinde. Gümüş bu yıl üzmeye devam ediyor, yükseliş beklentim gümüş tarafında çok fazla değil. 80 dolar altındaki sarkmalar kısa vade için belki değerlendirilebilir ama gümüş taşımak zordur.'