Fotoğrafçılıkta ZEISS devri! vivo V70, dev bataryası ve yapay zeka gücüyle Türkiye’de

vivo, yeni V70 modelini ZEISS iş birliğiyle güçlendirilen kamera sistemi ve yapay zeka odaklı OriginOS 6 işletim sistemiyle Türkiye pazarında satışa sundu. Özellikle sahne fotoğrafçılığı ve seyahat içerikleri için optimize edilen cihaz; yüksek batarya kapasitesi, dayanıklı tasarımı ve 4K 60 fps video kayıt yeteneğiyle öne çıkıyor.

ZEISS ile ortaklaşa geliştirilen V70, 50 MP Süper Telefoto kamerası sayesinde uzak mesafelerdeki detayları düşük ışıkta bile net bir şekilde yakalayabiliyor. V serisinde bir ilke imza atarak 4K 60 fps video kaydı sunan model, AI Ses Gürültü Giderici özelliğiyle kayıtlardaki istenmeyen sesleri temizleyebiliyor. Cihazın "AI Sahne Modu" ise 10x yakınlaştırmada bile netliği korurken, AI Mevsimler ve AI Sihirli Manzara gibi araçlar fotoğraflardaki gökyüzünü değiştirmekten istenmeyen nesneleri silmeye kadar geniş bir düzenleme imkanı tanıyor.

Havacılık sınıfı alüminyum alaşım çerçeveye sahip olan V70, 6,59 inçlik 1.5K Ultra Net OLED ekranıyla geliyor. 120 Hz yenileme hızı sunan bu ekran, ıslak parmakla bile çalışabilen yeni nesil ultrasonik parmak izi okuyucuyla destekleniyor. Dayanıklılık tarafında çıtayı yükselten cihaz, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla su ve toza karşı koruma sağlarken, 1,8 metreden düşmelere karşı dirençli bir yapı sergiliyor.

V70, ekstrem hava koşullarında bile performansını koruyan 6500 mAh kapasiteli devasa BlueVolt piliyle dikkat çekiyor. 90W FlashCharge desteği sayesinde kısa sürede şarj olan cihaz, gücünü vivo’nun yeni OriginOS 6 işletim sisteminden alıyor. Derin yapay zeka entegrasyonu sunan bu sistem; doğal dilde dosya aramaya olanak tanıyan AI Arama, gerçek zamanlı çeviri ve toplantı özetleme araçlarıyla donatıldı. Ayrıca Google Gemini asistan desteği ve iPhone modelleriyle bile "Tek Dokunuşla Aktarım" yapabilen bağlantı özellikleri kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

Güvenlik ve uzun süreli kullanım vizyonu doğrultusunda V70, dört nesil işletim sistemi yükseltmesi ve altı yıl boyunca güvenlik güncellemesi sözüyle geliyor. Verilerin izole bir alanda saklanabildiği "Özel Alan" modu ve üst düzey güvenlik sertifikalarıyla gizlilik kontrolü tamamen kullanıcıya bırakılıyor. vivo V70, 51.999 TL fiyatla Türkiye pazarına sunuldu.

