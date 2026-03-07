Yılın rezilliği! İstanbul'da şehir kameralarını İmamoğlu'nun izniyle ABD izliyor! Tahran'da şehir kameralarına MOSSAD sızmıştı!

Tahran'da şehir kameralarına sızan MOSSAD'ın bu hamlesi Hamaney'in sonunu getirmişti. Benzeri bir durum İstanbul için de gündemde. Zira casusluktan yargılanan Ekrem İmamoğlu, ABD ile güvenlik kameralarıyla ilgili anlaşma yapmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da, İsrail'in istihbarat servisi MOSSAD, şehir kameralarına sızarak bilgi toplamış, bu şekilde ABD ve İsrail İran'ın dini lideri Ali Hamaney'i ilk günkü operasyonda öldürmüştü. Bu olay casusluktan yargılanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ABD ile yaptığı güvenlik kameraları anlaşmasını gündeme getirdi.

Dönemin ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile yaptığı anlaşmada İmamoğlu, böylelikle 5 milyar dolarlık hibe almış, ancak bunun karşılığında şehir kameraları görüntülerine ABD'nin de istediği zaman ulaşabilmesini sağlamıştı.

Söz konusu sözleşmenin halihazırda yürürlükte olduğu, dolayısıyla İstanbul'da sokakları, caddeleri izleyen kameraların bu şekilde güvenlik zafiyet oluşturabileceği ifade ediliyor.

